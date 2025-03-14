بعد إعلانها الانفصال عن زوجها، رحمة أحمد تتصدر الترند

تصدرت الفنانة رحمة أحمد “ صاحبة شخصية ”مربوحة" في مسلسل الكبير أوي، حديث مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلانها انفصالها من زوجها في أحد البرامج.

وقالت رحمة أحمد خلال استضافتها في أحد البرامج: "إنها انفصلت عن زوجها ودخلت في حالة اكتئاب بسبب هذا الأمر مما أدى إلى فقدان وزنها.

وأكدت رحمة أحمد أنها ما زالت تحب زوجها السابق، مشيرة إلى أنها لا تفكر في الزواج مرة أخرى.

تزوجت الفنانة رحمة أحمد في عام 2020 من الكاتب ومهندس الديكور أحمد منصور.

وسبق وتحدثت رحمة أحمد في لقاء سابق لها أثناء استضافتها في برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي وقالت: "زوجي معايا في المسرح وهو بيكتب بجانب عمله في الديكور وكان بيدعمني في خطوة مسلسل الكبير أوي، مضيفة: “وكانت عندي تخوفات كتير وقدر يهديني في فكرة أننا نحط خطوات صح ومخافش”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.