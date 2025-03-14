الجمعة 14 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بعد إعلانها الانفصال عن زوجها، رحمة أحمد تتصدر الترند

رحمة أحمد وزوجها،
رحمة أحمد وزوجها، فيتو

تصدرت  الفنانة رحمة أحمد “ صاحبة شخصية ”مربوحة" في مسلسل الكبير أوي، حديث مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلانها انفصالها من زوجها في أحد البرامج.

وقالت رحمة أحمد خلال استضافتها في أحد البرامج: "إنها انفصلت عن زوجها ودخلت في حالة اكتئاب بسبب هذا الأمر مما أدى إلى فقدان وزنها. 

وأكدت رحمة أحمد أنها ما زالت تحب زوجها السابق، مشيرة إلى أنها لا تفكر في الزواج مرة أخرى.

تزوجت الفنانة رحمة أحمد في عام 2020 من الكاتب ومهندس الديكور أحمد منصور.

 

وسبق وتحدثت رحمة أحمد في لقاء سابق لها أثناء استضافتها في برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي وقالت: "زوجي معايا في المسرح وهو بيكتب بجانب عمله في الديكور وكان بيدعمني في خطوة مسلسل الكبير أوي، مضيفة: “وكانت عندي تخوفات كتير وقدر يهديني في فكرة أننا نحط خطوات صح ومخافش”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رحمة أحمد زوج رحمة أحمد رحمة أحمد مربوحة طليق رحمة أحمد

الأكثر قراءة

قرار عاجل من محافظ البحيرة بشأن اعتداء مدير مدرسة على طالبتين بالضرب المبرح

"إنتي منافقة"، نجلاء بدر تصدم بسمة وهبة وتحرجها على الهواء (فيديو)

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

الأهلي يحدد موعد سفره إلى موريتانيا لخوض لقاء العودة أمام الهلال بدوري الأبطال

بالأيدي والأرجل، تفاصيل اعتداء مدير مدرسة على طالبتين بالضرب المبرح في البحيرة

بعد إعلانها الانفصال عن زوجها، رحمة أحمد تتصدر الترند

زلزال بقوة 4.65 ريختر يضرب مرسى مطروح

ليه صلاة الجنازة مفيهاش ركوع، وهل ملك الموت يستأذن قبل قبض الروح؟ علي جمعة يجيب

منوعات

المزيد

بسبب حديثه عن خلق الله، متحول جنسيا يشهر مسدسه في وجه واعظ بأمريكا (فيديو)

أناقة تجمع بين الأصالة والحداثة، إطلالة ساحرة للملكة رانيا في شهر رمضان

الشرطة الأمريكية تحل لغز شيطان الصندوق الذي أرعب سكان بنسلفانيا

عاصفة مطرية قوية تضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 14/ 3/ 2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة بالسوق المحلية

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

معاوية.. سيرة مؤسس الدولة الأموية من كاتب الوحي حتى أول ملك في الإسلام (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

أحكام الصيام، مدى حرمة صيام الحائض والنفساء

وزير الأوقاف: القرآن يربّي الإنسان على شهود الجمال في كل شيء

المجددون، مالك بن أنس إمام دار الهجرة

المزيد
الجريدة الرسمية