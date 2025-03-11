الثلاثاء 11 مارس 2025
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محافظات

فعاليات رمضانية متميزة بمراكز شباب الشرقية

نشاط رمضانى متميز
نشاط رمضانى متميز بشباب ابوكبير محافظة الشرقية

انطلقت اليوم الثلاثاء مسابقة حفظ القرآن الكريم بمركز شباب نزلة العرين بمحافظة الشرقية، حيث استقبل مركز الشباب المتسابقين، وقد قدم للمسابقة حتى الآن أكثر من 70 مشاركا. 

شباب الشرقية تناقش الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

 

نشاط رمضانى متميز بشباب ابوكبير محافظة الشرقية -فيتو
نشاط رمضانى متميز بشباب ابوكبير محافظة الشرقية -فيتو

الاختبارات اليوم بمركز شباب نزلة العرين 

وتبدأ الاختبارات من اليوم  وتقسم المسابقة إلى مستويات حسب المرحلة السنية من جزء فيما أكثر وتتم الاختبارات في ظل أجواء تنافسية في حفظ كتاب الله وسيتم تكريم الفائزين آخر الشهر الكريم في احتفالية كبرى بجوائز قيمة وذلك تحت إشراف محمد محمود الصادق رئيس مجلس الإدارة وصباح عبد الحميد المدير التنفيذي.   

18 فريقا يتنافسون بمركز شباب طوخ 

ويتم بمتابعة مركز شباب طوخ في رابع أيام الدورة الرمضانية للشباب حيث يشارك فيها  18 فريقا يتنافسون في 4 مجموعات تحت إشراف مجلس الإدارة برئاسة الدكتور عبد القادر عوض والمدير التنفيذي علي عدو ويتم توزيع جوائز يومية على الجماهير وعلى أفضل لاعب بكل مباراة.

نشاط رمضانى متميز بشباب ابوكبير محافظة الشرقية -فيتو
نشاط رمضانى متميز بشباب ابوكبير محافظة الشرقية -فيتو

أربع مباريات فاز فيها المستر ونجوم المستقبل والكيمائي والمدحاية 

وقد أقيمت بالأمس 4 مباريات؛ الأولى بين فريقي المستر وميلانو وانتهت بفوز المستر بنتيجة 2-1، والمباراة الثانية بين فريقي نجوم المستقبل وكورفا وانتهت بفوز نجوم المستقبل بنتيجة 5-0، والمباراة الثالثة بين فريقي الكيميائي وباشا البلد وانتهت بفوز الكيميائي بنتيجة 4-1، والمباراة الرابعة بين فريقي أصدقاء المصري والمدحاية وانتهت بفوز المدحاية بنتيجة 2-1.

المنافسات مستمرة بدورى المجموعات 

وتستمر المنافسات يوم غد الأربعاء في دوري المجموعات، وذلك تحت إشراف المشرفين الرياضيين كابتن أحمد أمين وكابتن أشرف شلبي وتحكيم كابتن أسامه الشبراوي وتعليق صوتي كابتن مصطفى عنتر وكابتن محمد عيد وفا والكابتن محمد العزاوي منسقا عاما للبرامج.

ثانى أيام المسابقة بمركز شباب الحصوة 

وفي مركز شباب الحصوة اليوم هو ثاني أيام مسابقة حفظ القرآن الكريم، حيث استقبل مركز الشباب المتسابقين وسط أجواء تنظيميى متميزة وقد تقدم للمسابقة  حتى الآن أكثر من 150 مشارك وبدأت الاختبارات من أمس الإثنين وتقسم المسابقة إلى مستويات حسب المرحلة السنية.

نشاط رمضانى متميز بشباب ابوكبير محافظة الشرقية -فيتو
نشاط رمضانى متميز بشباب ابوكبير محافظة الشرقية -فيتو

أجواء تنافسية في حفظ القرأن الكريم 

 وتتم الاختبارات في ظل أجواء تنافسية في حفظ كتاب الله وسيتم تكريم الفائزين آخر الشهر الكريم في احتفالية كبرى بجوائز قيمة وذلك تحت إشراف مجلس الإدارة برئاسة محمود الشوادفي والمدير التنفيذي عبد المنعم جرير.

مسابقات رياضية بمركز شباب بني عياض 

وانتقالا لمركز شباب بني عياض، قام بتنفيذ مسابقات رياضية في لعبة الكاراتيه ضمن خطة النشاط الرياضي بالشهر الكريم لاكتشاف المواهب في اللعبة واختيار أفضل العناصر لتمثيل المركز في المسابقات المختلفة وتشجيعا لهم وشغل أوقات فراغهم وتم توزيع بعض الجوائز عليهم لتشجيعهم على الاستمرار في ممارسه الرياضة.

نشاط رمضانى متميز بشباب ابوكبير محافظة الشرقية -فيتو
نشاط رمضانى متميز بشباب ابوكبير محافظة الشرقية -فيتو

مبادرة رمضان أحلى 

 وذلك في اطار تنفيذ مبادرة رمضان أحلى بمراكز الشباب تحت إشراف مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ عبد العزيز حسيني والمدير التنفيذي محمد علي.

مركز شباب كفر الاعصر 

واستكمل اليوم مركز شباب كفر الأعصر فعاليات الدوري الرياضي الداخلي للطلائع لليوم الثاني لجذب الطلائع لممارسة الأنشطة الرياضية في الشهر الكريم وشغل أوقات فراغهم وإفراغ طاقتهم في الرياضة واكتشاف المواهب الرياضية.

تكريم الفريق الأول والثاني

وسيتم تكريم الفريق الأول والثاني الفائزين بالدورة نهاية الشهر الكريم بجوائز قيمة وذلك تحت إشراف مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم وفا والسيد صالح  المدير التنفيذي.

 

مسابقة حفظ القران الكريم بطوخ وكفر النجار 

كما  شاركت إدارة شباب أبو كبير بمركز شباب طوخ وكفر النجار في التصفيات النهائية لمسابقة حفظ القران الكريم والتى نظمتها إدارة تنمية النشء بالتعاون مع الإدارات الفرعية.  

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الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب 

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية والدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة وإشراف الدكتور أيمن عبدالمقصود وكيل المديرية للشباب والدكتور أحمد حماد مدير عام الإدارة العامة للشباب والأستاذ السيد خليل معاون وكيل الوزارة للشباب وتحت إشراف السيد مكاوي مدير إدارة شباب أبو كبير.

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مسابقة حفظ القران مركز شباب نزلة العرين محافظة الشرقية اجواء تنظيمية متميزة الشباب المتسابقين 70 مشارك الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة

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