الجمعة 07 فبراير 2025
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شباب الشرقية: استمرار فعاليات المشروع القومى للياقة البدنية للفتاة والمرأة

جانب من فعاليات المشروع
جانب من فعاليات المشروع القومى للياقة البدنية بالشرقية، فيتو

أكدت  وزارة الشباب والرياضة، الاهتمام  الكبير  بالمرأة المصرية، بهدف توسيع قاعدة الممارسة لدى الفتيات، وبث روح المنافسة بينهم وجعل الرياضة اسلوب حياة ، بالإضافة إلى تعليمهم كيفية الدفاع عن النفس وزيادة الانتماء واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

وتم  اليوم إجراء تدريب الفتيات على تمرينات اللياقة البدنية والألعاب الجماعية والفردية والعروض الرياضية ورياضة الكاراتيه وتعليمهم كيفية الدفاع عن النفس تحت إشراف مدربات اللياقة البدنية والكاراتيه،  وذلك فى إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بممارسة الفتاة والمرأة بالرياضة وجعل الرياضة أسلوب حياة بهدف تشجعيهم على ممارسة الرياضة

شباب الشرقية: ورشة عمل حرفية عن صناعة منتجات البردي بأبو كبير

4 مراكز للمشروع القومى للمرأة بمحافظة الشرقية.

كما تم افتتاح  4 مراكز للمشروع القومى للمرأة فى جميع أنحاء المحافظة، لزيادة الممارسة الرياضية والاهتمام بالمرأة وأماكن التنفيذ “نادى السكة الحديد  ومركز شباب منيا القمح ومركز شباب ابو حماد و مركز شباب شرقية مباشر بالابراهيمية” وذلك وفقا للخطة التدريبية الموضوعة، لتدريب وتنمية المواهب الرياضية لدى الفتيات.

 

الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب 

 وذلك تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، وتوجيهات الدكتور أشرف البيجرمى رئيس قطاع الرياضة، الدكتور عمرو الحداد رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية 

شباب الشرقية: تنظيم ندوتين تثقيفيتين لعضوات نادي الفتاة والمرأة

الدكتورة غادة جمال مدير عام 

باشراف الدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة، الدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، الدكتور وائل فهمى مدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية

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اجراء تدريب الفتيات تمرينات اللياقة البدنية الألعاب الجماعية الفردية والعروض رياضة الكاراتيه مدربات اللياقة الكارتيه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب الدفاع عن النفس

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