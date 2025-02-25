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بمشاركة العشرات من شباب الشرقية، تعبئة آلاف من كراتين المساعدات الإغاثية لقطاع غزة (فيديو)

تعبئة آلاف من كراتين
تعبئة آلاف من كراتين المساعدات الي قطاع غزة،فيتو

بدأ متطوعو الهلال الأحمر المصري فرع الشرقية بالاشتراك مع عشرات الشباب لمساتهم الأخيرة في تغليف الاف كراتين المواد الغذائية وتجهيزها استعدادًا لنقلها بقافلة المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة الساعات المقبلة.

محافظة الإسماعيلية تشارك في إطلاق أكبر قافلة مساعدات إلى غزة (صور)

وقدمت بوابة فيتو بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك من مركز أبوحماد محافظة الشرقية مراحل تعبئة كراتين المواد الغذائية وتجهيزها.

بمشاركة العشرات من شباب الشرقية.. تعبئة آلاف من كراتين المساعدات الإنسانية والاغاثية لقطاع غـزة،فيتو<br> 
بمشاركة العشرات من شباب الشرقية.. تعبئة آلاف من كراتين المساعدات الإنسانية والاغاثية لقطاع غـزة،فيتو
 

جمع التبرعات وتنظيم قوافل إغاثية بدعم من أجهزة الدولة وتنظيم وتسهيل سفرها إلى العريش وإدخالها قطاع غزة

وانتفض  الشعب المصري في مختلف المحافظات والمدن والقرى لجمع التبرعات وتنظيم قوافل إغاثية بدعم من أجهزة الدولة وتنظيم وتسهيل سفرها إلى العريش وإدخالها قطاع غزة ومن بينها محافظة الشرقية التي جهزت أكبر قافلة إغاثة في تاريخ المحافظة لدعم أهالي غزة لتنضم إلى قوافل المحافظات الأخرى في ملحمة شعبية ورسمية لدعم وإغاثة الأخوة في قطاع  غزة.

 

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بمشاركة العشرات من شباب الشرقية.. تعبئة آلاف من كراتين المساعدات الإنسانية والاغاثية لقطاع غـزة،فيتو1
 

وشهدت الأسابيع الماضية سباق بين أهالي محافظة الشرقية في جمع التبرعات العينية والنقدية لشراء السلع من أجل تجهيز أكبر قافلة مساعدات تخرج من المحافظة لإغاثة أهالي غزة وانطلاقها الساعات المقبلة وتحمل أطنان من المواد الغذائية والسلع المنزلية والملابس وغيرها.

وصول 180 شاحنة مساعدات غذائية ووقود إلى غزة من خلال معبر رفح البري

أكدت محافظة شمال سيناء في وقت سابق استئناف دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، ومنه إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم.

وأشارت محافظة شمال سيناء، في بيان، إلى دخول 165 شاحنة مساعدات، إضافة إلى 15 شاحنات وقود عملاقة، وذلك ضمن قوافل المساعدات الموجهة إلى قطاع غزة.

بمشاركة العشرات من شباب الشرقية.. تعبئة آلاف من كراتين المساعدات الإنسانية والاغاثية لقطاع غـزة،فيتو2
بمشاركة العشرات من شباب الشرقية.. تعبئة آلاف من كراتين المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غـزة،فيتو2

اصطفاف المساعدات أمام معبر رفح البري

وتواصل شاحنات المساعدات عملية الاصطفاف أمام البوابة الرئيسية لمعبر رفح البري، تمهيدا للعبور إلى الجانب الفلسطيني.

وأكد الهلال الأحمر المصري، في بيان، أن الشاحنات التي دخلت قطاع غزة تحمل حفاضات وألبان للأطفال، وملابس، وأغطية وبطاطين، وأحذية، وأدوية ومستلزمات طبية وحياتية.

بمشاركة العشرات من شباب الشرقية.. تعبئة آلاف من كراتين المساعدات الإنسانية والاغاثية لقطاع غـزة،فيتو3
بمشاركة العشرات من شباب الشرقية.. تعبئة آلاف من كراتين المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غـزة،فيتو3

تنسيق مع الجانب الفلسطيني لإدخال المساعدات

وأضاف  الهلال الأحمر، أنه يتم إدخال المساعدات بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، لمعرفة احتياجات أهالي قطاع غزة، والمستلزمات الضرورية.

يشار إلى أن عددا من المعدات دخلت إلى قطاع غزة، لبدء عملية الإعمار وإزالة الركام، وهناك معدات أخرى تنتظر السماح بالدخول خلال الأيام القليلة المقبلة.

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بمشاركة العشرات من شباب الشرقية.. تعبئة آلاف من كراتين المساعدات الإنسانية والاغاثية لقطاع غـزة،فيتو
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تجهيز كراتين المواد الغذائية المتجهة الي قطاع غزة بالشرقية الهلال الأحمر المصري ​​قطاع غزة إدارة معبر رفح فلسطين اخبارمحافظة الشرقية

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