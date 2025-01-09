شباب الشرقية: مناقشة خطة مجابهة الأزمات والكوارث صقر 143

عقد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية اجتماع مع مديري الادارات الفرعية بحضور وكلاء المديرية ومديرى الادارات بالمديرية

مجابهة الازمات والكوارث بالمحافظة

وذلك اليوم الخميس الموافقة 9 يناير 2025 عبر فيديو كونفرانس لمناقشة والاستعداد لتنفيذ خطة مجابهة الازمات والكوارث بمحافظة الشرقية صقر 143 وذلك بناء على توجيهات محافظ الشرقية المهندس حازم الاشمونى.

رفع درجة الاستعداد

اكد الدكتوروكيل الوزارة على الاستعداد الكامل ورفع درجة الاستعداد القصوى بمراكز الشباب والاندية الرياضية لتنفيذ خطة محافظة الشرقية

جميع الهيئات التابعة لمدية شباب الشرقية

والاستعداد لجميع الهيئات التابعة للمديرية للعمل نحو مواجهة اى حدث او ازمة تتطلب التعاون ما بين الهيئات التابعة للمديرية والمديريات الخدمية ذات الشأن

مشاركة الشباب المتطوع

وذلك فى حال حدوث اى ازمة واستغلال كافة موارد مراكز الشباب والأندية الرياضية من ملاعب ومساحات شاغرة وكذامشاركة الشباب المتطوع بمختلف الكيانات التابعة للمديرية فى التدريب العملى الخاص بخطة مجابهة الازمات والكوارث.

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