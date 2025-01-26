الأحد 26 يناير 2025
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شباب الشرقية تنظم ندوات تثقيفية عن التمكين الاقتصادي والزواج العرفى

ندوات تثقيفية عن
ندوات تثقيفية عن التمكين الإقتصادي والزواج العرفي

أكد  الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية  أنه تنفيذًا لمبادرة بداية وتفعيلًا لمبادرتي  كوني قدوة وعلشان نربى صح وبالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة قامت إدارة أندية الفتاه والمرأة بالمديرية بتنظيم ندوتين تثقيفيتين عن  التمكين الإقتصادي والزواج العرفى 

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50 فتاة مشاركة بالندوات 

وذلك بمشاركة 50 فتاة من عضوات نادي الفتاة والمرأة بمركز شباب منشأة أبو عمر التابع لإدارة شباب الحسينية.

تعزيز الوعى حول قضايا المرأة 

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام الدكتورمحمد متولي المدرب المعتمد من الوزارة بتقديم ندوتين عن التمكين الإقتصادي والزواج العرفي أوضح خلالهما أهمية تعزيز الوعي حول قضايا صحة المرأة 

استراتيجيات تمكين المرأة 

وتم مناقشة استراتيجيات تمكين المرأة في مجال الصحة وأهمية التعاون بين المجتمع والحكومة لتعزيز صحة المرأة واستعراض دور المنظمات غير الحكومية في دعم برامج الصحة بهدف تبادل المعرفة والخبرات بين المشاركين،

أبعاد قضية الزواج العرفى 

 بالإضافة إلى مناقشة أبعاد قضية الزواج العرفي من الناحية الإجتماعية والدينية والقانونية والوقوف علي الأسباب الإجتماعية للزواج العرفي وتوضيح أهمية تعزيز دور المؤسسات الدينية والقانونية في توجيه المجتمع نحو الزواج الموثق قانونيًا وتم فتح باب المناقشة للرد على استفسارات الحضور.

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المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على دور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبيه وأنشطة متنوعة للوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

 

 

 

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الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب محافظة الشرقية علشان نربى صح كونى قادرة أندية الفتاة والمرأة تنظيم ندوتين

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