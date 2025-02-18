شباب الشرقية تناقش الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية اليوم الحملة القومية لتنمية الوعي السياسي وتعزيز المشاركة السياسية بمراكز شباب مصر بمركز شباب الشمس التابع لإدارة شباب العاشر من رمضان، وذلك بجلسة تحت عنوان مناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأدار الجلسة المهندس عمرو الشيخ المدرب بادارة البرلمان والتعليم المدني بالشرقية المعتمد من وزارة الشباب والرياضة.

وقال الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إن هذه الاستراتيجية أسست على رؤية تهدف إلى النهوض بكافة حقوق الإنسان فى مصر من خلال تعزيز واحترام وحماية كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتضمنة فى الدستور والتشريعات الوطنية.

وأضاف أن حملة تنمية الوعي السياسي وتعزيز المشاركة السياسية بدأت فعالياتها من سبتمبر الماضي، وتستمر بنهاية شهر يونيو ٢٠٢٥ وتنفذ في مراكز شباب محافظة الشرقية خلال الفترة.

وأشار إلى أنها تتناول التدريب على فهم الموضوعات السياسية والبرلمانية ضمن الثقافة البرلمانية لأعضاء نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية والتدريب على آليات التعامل معها اجرائيًا وفقًا للأسس العلمية لها.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتعليمات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية وبحضور الدكتور أيمن عبدالمقصود وكيل مديرية الشباب والرياضة بالشرقية.

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