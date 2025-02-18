الثلاثاء 18 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

شباب الشرقية تناقش الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

مناقشة الاستراتيجية
مناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

 نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية اليوم الحملة القومية لتنمية الوعي السياسي وتعزيز المشاركة السياسية بمراكز شباب مصر بمركز شباب الشمس التابع لإدارة شباب العاشر من رمضان، وذلك بجلسة تحت عنوان مناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

"شباب الشرقية" تختتم فعاليات برنامج معالجة علوم البيانات

 وأدار الجلسة المهندس عمرو الشيخ المدرب بادارة البرلمان والتعليم  المدني بالشرقية المعتمد من وزارة الشباب والرياضة.

وقال الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إن هذه الاستراتيجية أسست على رؤية تهدف إلى النهوض بكافة حقوق الإنسان فى مصر من خلال تعزيز واحترام وحماية كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتضمنة فى الدستور والتشريعات الوطنية.

وأضاف أن حملة تنمية الوعي السياسي وتعزيز المشاركة السياسية بدأت فعالياتها من سبتمبر الماضي، وتستمر بنهاية شهر يونيو ٢٠٢٥ وتنفذ في مراكز شباب محافظة الشرقية خلال الفترة.

 وأشار إلى أنها تتناول التدريب على فهم الموضوعات السياسية والبرلمانية ضمن الثقافة البرلمانية لأعضاء نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية والتدريب على آليات التعامل معها اجرائيًا وفقًا للأسس العلمية لها.

"شباب الشرقية": ورش عمل توعوية لمكافحة الإدمان بفاقوس

 وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتعليمات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية وبحضور الدكتور أيمن عبدالمقصود وكيل مديرية الشباب والرياضة بالشرقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مركز شباب الشمس ادارة شباب العاشر من رمضان تنمية الوعى السياسي المشاركة السياسية مراكز الشباب محافظة الشرقية الدكتور ايمن عبدالمقصود وكيل مديرية الشياب والرياضة

مواد متعلقة

"شباب الشرقية" تختتم فعاليات برنامج معالجة علوم البيانات

"شباب الشرقية": ورش عمل توعوية لمكافحة الإدمان بفاقوس

شباب الشرقية: استمرار فعاليات المشروع القومى للياقة البدنية للفتاة والمرأة

شباب الشرقية: ورشة عمل حرفية عن صناعة منتجات البردي بأبو كبير

الأكثر قراءة

التعليم توضح موقف الغياب في المدارس خلال رمضان

هيئة الدواء تحذر الحوامل من استخدام هذه الأدوية: تسبب تشوهات للأجنة

ارتفاع سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025 (آخر تحديث)

موعد زيادة المعاشات الجديدة 2025 وقيمتها، التفاصيل كاملة

أهدى لها عقدا من الألماس، حقيقة خطبة نبيلة عبيد وثري عربي شاب

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالأسواق

بتوقيت القاهرة، الفيفا يعلن مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

ارتفاع جديد في أسعار البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025

منوعات

المزيد

إيطاليا تصادر كوكايين بقيمة 132 مليون دولار

دوافع انتقامية طائفية، سوري يذبح والديه وشقيقه الأصغر

مقدمة مسلسل "Daredevil: Born Again" ستحتوي على رسوم متحركة

الديوان الملكي الهاشمي يعلن خضوع ملك الأردن لعملية جراحية اليوم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

12 عادة خاطئة للمصريين في رمضان.. احذر منها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الهروب من النار في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل والهموم

تفسير رؤية البومة في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سيئة

تثبيت المؤمنين، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 15 بسورة الحشر

المزيد
الجريدة الرسمية