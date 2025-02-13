"شباب الشرقية" تختتم فعاليات برنامج معالجة علوم البيانات

شهد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية ختام فاعليات برنامج معالجة علوم البيانات ( Ai Brains ) والذى تم تنفيذة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية ادارة تنمية النشء.

مدرس التعليم الفنى بالشرقية

وذلك بمدارس التعليم الفني بالمحافظة ( المدرسة الفنية الزراعية بمنيا القمح - المدرسة الفنية التجارية بالزقازيق )، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والذى تم تنفيذه خلال الفترة من ١١ وحتى ١٣ فبراير ٢٠٢٥.

مستهدف 100 طال وطالبة

وتم تنفذ البرنامج لعدد مستهدف ١٠٠ طالب وطالبه من المدراس الفنية، على مدار ثلاث ايام ووالذى تضمن محاضرات فى الذكاء الاصطناعى وريادة الاعمال، حيث نفذت التدريبات من خلال المحاضرات النظرية والتطبيق العملى من خلال المدربين اثناء فترة التدريبات وفقا للمنهج العلمى المعد للبرنامج.

تسليم شهادات المشاركة للطلاب

وحضر تسليم شهادات المشاركة للطلاب الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة والدكتور احمد البسطويسى مدير إدارة تنمية النشء، المهندس السيد خليل معاون وكيل الوزارة للشباب، وأمجد شرف وكيل التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم وناهد عبد الغنى مدير المدرسة الفنية التجارية بالزقازيق ، مصطفى عبد الحميد مدير المدرسةالفنية الزراعية بمنيا القمح.

الدكتور محمود عبدالعظيم

وقال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة ان تنفيذ البرنامج ياتى فى اطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة نحو التحول الرقمى ونشر الثقافة وتنمية الوعى الثقافى لدى النشء ومواكب التطور التكنولوجى وإطلاق المهارات الإبداعية لدى النشء واستغلال طاقاتهم وأفكارهم في التطوير والتنمية، وتعمل وزارة الشباب من خلال منهجية علمية في هذا الشأن

متخصصين معتمدين من وزارة الشباب

وذلك من خلال متخصصين معتمدين من وزارة الشباب والرياضة والتربية والتعليم كما ان البرنامج يشمل طلاب التعليم الفنى والعام والذي بدورة يؤهل تلك الفئة الى سوق العمل من خلال تدريبات فى ريادة الاعمال ومحو الاميه الرقمية كما ان التعاون مع وزارة التربية والتعليم ياتى فى اطار التشبيك ما بين مؤسسات الدولة للوصول الى اعلى معدلات الخدمة المقدمة للمواطنين بما تتطلبه المرحلة الحالية من تضافر جهود الدولة نحو تنمية مستدامة.

تدريب الطلاب على المهارات المعرفية

ويهدف البرنامج إلى تدريب الطلاب على المهارات المعرفيه والأساسية لمواكبه ثورة التكنولوجيا الحديثه وتاهلهم لسوق العمل ؛ وتضمنت الفعاليات تنفيذ مجموعة من الورش والدورات التطبيقيه لطلاب مدارس التعليم الفني ( التكنولوجيا التطبيقيه _ المتنوعه) في مختلف تخصصاتها والإعداد لسوق العمل / ريادة الأعمال.

المحتوى التدريبي للبرنامج

وقد قدم المحتوى التدريبى للبرنامج المتخصصين فى ريادة الأعمال المهندس السيد خليل معاون وكيل الوزارة للشباب، د.هبه صابر مدربين المهارات الحياتية وريادة الاعمال بوزارة الشباب والرياضة، ومدربين الذكاء الاصطناعى ومحمد خليل، ايمان محمد، ومحمد عبد الله،

وذلك بإشراف مديرى المدارس الفنية وناهد عبد الغنى مدير المدرسة التجارية بالزقازيق، مصطفى عبد الحميد مدير المدرسة الزراعية بمنيا القمح.وينفذ البرنامج تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

الاارة المركزية لتنمية النشء

وتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة وجيهان حنفى وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لتنمية النشء واشراف الدكتورة وفاء موسى مدير عام الإدارة العامة للتنشئة المدرسية والدكتور ايمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب.

اشراف اميرة يسرى

واشرف على تنفيذ البرنامج اميرة يسرى مدير ادارة البرامج التكنولوجية بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور احمد البسطويسى مدير الادارة العامة لتنمية النشء، احمد سعد وكيل إدارة تنمية النشء ومشرف تنفيذ البرنامج، هند نصر رئيس القسم الثقافى.

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