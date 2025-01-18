السبت 18 يناير 2025
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محافظات

شباب الشرقية تنظم ندوة توعوية حول دور المرأة في الإسلام

جانب من الندوة توعوية
جانب من الندوة توعوية

 قال الدكتور محمد عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إنه تفعيلًا لمبادرة علشان نربي صح، وتنفيذًا لمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، تم تنظيم ندوة بمعرفة  الإدارة العامة للشباب إدارة أندية الفتاة والمرأة بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب إدارة البرامج الثقافية التطوعية أندية الفتاة بوزارة الشباب والرياضة.

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تنظيم ندوة توعوية 

 وحيث جاءت الندوة التوعوية حول "المرأة فى الإسلام "وذلك بحضور ومشاركة 50 فتاة من عضوات نادى الفتاة بمركز التنمية الشبابية بلبيس التابع لإدارة شباب بلبيس شرق. 

 

التعريف بدور المرأة فى المجتمع

 وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام الدكتور أحمد عبد العزيز عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية بتقديم الندوة والتي تناولت التعريف بمسئولية المرأة فى المجتمع ومواصفات المرأة الصالحة ودورها في إعداد جيل واعي ومثقف يساهم في بناء وتنمية المجتمع.

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المهندس محافظ الشرقية 

 وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية للشباب بمختلف فئاتهم العمرية لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم بإعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن ولشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية تعود عليهم بالنفع والفائدة.

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