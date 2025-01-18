السبت 18 يناير 2025
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الشباب والرياضة بالشرقية تنظم ندوة عن "الفنون والإبداع منصة للتعبير عن قضايا الفتيات" ( صور)

شباب الشرقية تنظم
شباب الشرقية تنظم ندوة ليلية للتعبيرعن قضايا الفتيات، فيتو

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، ندوة عن “ الفنون والإبداع منصة للتعبير عن قضايا الفتيات بهدف التوعية المجتمعية”.

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ندوة ليلية بشباب الشرقية -فيتو
ندوة ليلية بشباب الشرقية، فيتو

نخبة من الفنانات الناشطات والخبراء

تعتبر الندوة التي حملت عنوان الفنون والإبداع منصة للتعبير عن قضايا الفتيات منصة هامة لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه الفنون والإبداع في تمكين الفتيات والتعبير عن هويتهن وقضاياهن وقد جمعت هذه الندوة نخبة من الفنانات، والناشطات، والخبراء في مجال الفنون والثقافة، لتناقش سبل استثمار الفنون كأداة للتغيير الاجتماعي وتمكين الفتيات. 

 

قضايا الفتيات في الفن     

   وأبرز النقاط التي تم تناولها في الندوة الفن كصوت للفتيات وقضايا الفتيات في الفن ودور الفن في التغيير الاجتماعي وتجارب ناجحة كما تم استعراض تجارب ناجحة لفتيات استطعن استخدام الفن للتعبير عن أنفسهن وتحقيق أهدافهن، سواء على المستوى الشخصي أو المجتمعي.

ندوة ليلية بشباب الشرقية -فيتو
ندوة ليلية بشباب الشرقية -فيتو

توفير المساحات الآمنة للفتيات

 أكدت الندوة على أهمية دعم الفنون والإبداع لدى الفتيات، وتوفير المساحات الآمنة لهن للتعبير عن أنفسهن. كما دعت إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل تمكين الفتيات وتحقيق المساواة بين الجنسين.

أهداف الندوة 

تهدف الندوة إلى تشجيع الفتيات على استخدام الفن كأداة للتغيير والتعبير عن أنفسهن، ودعم الفنانات الشابات وتوفير الفرص لهن. 

القى المحاضرة  الدكتور محمد بندارى الليسى بحضور ومشاركة 50 فتاة من عضوات نادى الفتاة  بمركز شباب مشتول السوق التابع لإدارة شباب مشتول السوق.

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 رعاية الدكتور أشرف صبحي 

وجاءت الندوة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة  المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ونجوى صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية  لتنمية الشباب والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية.

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مديرية الشباب محافظة الشرقية الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب بالشرقية أندية الفتاة والمرأة الفنون والابداع البرامج التقافية وزارة الشباب لبفنةن والابداع منصة التعبير عن قضايا الفتاه

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