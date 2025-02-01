شباب الشرقية: تنظيم ندوتين تثقيفيتين لعضوات نادي الفتاة والمرأة

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية أن إدارة أندية الفتاة والمرأة بالمديرية نظمت ندوتين تثقيفيتين عن الأمن النفسي وقدرة الفتيات على مواجهة التحديات والأسرة المصرية المتماسكة والتحديات المعاصرة.

مشاركة 50 فتاة من عضوات النادى

يأتي ذلك تنفيذًا لمبادرة بداية وتفعيلًا لمبادرتي كوني قدوة وعلشان نربى صح، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة وذلك بمشاركة 50 فتاة من عضوات نادي الفتاة والمرأة بـمركز شباب الأسدية التابع لإدارة شباب أبو حماد، مشيرا إلى تقديم المحاسب سيد خليل معاون وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور أحمد حسن عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الندوتين.

تقديم مجموعة من المهارات

استعرضا خلال الندوتين التحديات الشائعة التي تواجه الفتيات في مراحل مختلفة من حياتهن وتقديم مجموعة من المهارات العملية التي تساعد الفتيات على إدارة الضغط النفسي وتحقيق التوازن وإبراز دور الأسرة والمجتمع في دعم صحة الفتيات بالاضافة إلى استعراض مجموعة من المحاور ومنها القدوة الحسنة وتأثيرها على الآخرين - استغلال وقت الشباب في التعليم والتطوير من النفس - كيفية التعامل مع المشاعر وبيان حكم الحب - كيفية إختيار شريك الحياة ومقومات إختيار الزوج وتم فتح باب المناقشة للرد على استفسارات الحضور.

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية دور مديرية الشباب والرياضة فيما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة للوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

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