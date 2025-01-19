الأحد 19 يناير 2025
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"شباب الشرقية" تنظم نادي البحث عن وظيفة

نادي للبحث عن وظيفة
نادي للبحث عن وظيفة بالتنميه الشبابيه بالعاشر

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية أن نادي البحث عن وظيفة  يتضمن مجموعة من الأنشطة التفاعلية مع الشباب والتي يستطيع الشاب من  خلالها التعرف على سوق العمل وآليات البحث عن الوظيفة المناسبة.

مجموعة من الميسرين من العاملين بالمديرية 

ويقوم بتنفيذ البحث مجموعة من الميسرين من العاملين بمديريات الشباب والرياضة والمدربين والمؤهلين لإتمام الأنشطة مع الشباب، ويتم المتابعة مع الشباب منذ انتهاء النادي وحتى ثلاثة أشهر للتأكد من حصول الشباب على فرص عمل حقيقية ولائقة بشركات القطاع الخاص.

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الهدف من تلك الاندية 

تهدف أندية البحث عن وظيفة إلى إعداد جيل من الشباب القادر على إيجاد فرصة عمل لائقة له من خلال البحث عن الفرص الحقيقية والتعرف على متطلبات سوق العمل من مهارات معينة تتطلبها شغل تلك الوظائف. 

يستمر النادى من 18 حتى عشرة أيام 

وفى بالعاشر من رمضان  يستمر نادى البحث عن عمل لمدة ١٠ أيام؛ اعتبارا من ١٨ يناير ٢٠٢٥ حيث يتضمن نادي البحث عن وظيفة مجموعة من الأنشطة التفاعلية مع الشباب والتي يستطيع الشاب خلالها التعرف على سوق العمل وآليات البحث عن الوظيفة المناسبة، وأيضا إجراء مقابلات التعارف مع الشركات.

تأهيل الشباب لسوق العمل 

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية  أن أندية البحث عن وظيفة تستهدف الشباب المصريين والوافدين وتعمل على تأهيلهم لسوق العمل والتعرف على آليات البحث عن وظيفة وكيفية كتابة السيرة الذاتية،  واجتياز المقابلات الشخصية والوظيفية ومقابلات التعارف مع الشركات

المنفذون للنادى البحث عن وظيفة 

وأشار إلى أنه يقوم بتنفيذ النادي الدكتورة هبة صابر عبد الحميد ونفين سعيد فتوح تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس حاتم الأشموني محافظ الشرقية وإشراف الدكتور أيمن عبد المقصود  وكيل المديرية للشباب ونانيس الناقوري مدير عام المبادرات الشبابية بوزارة الشباب والدكتور أحمد حماد مدير عام الشباب بالاضافة إلى راجي عياد مدير إدارة الخدمات الشبابية.

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الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة محافظة الشرقية مجموعة من الميسرين العاملين بمديرية الشباب والرياضة المدربين المؤهلين اتمام الانشطة مع الشباب فرص عمل شركات القطاع الخاص

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