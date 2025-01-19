الأحد 19 يناير 2025
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شباب الشرقية: استمرار فعاليات المشروع القومي للياقة رياضة الرواد

فعاليات المشروع القومى
فعاليات المشروع القومى للياقة لرياضة الرواد،فيتو

أكد الدكتور محمود عبد العظيم  وكيل وزارة الشباب والرياضة بـمحافظة الشرقية أن المديرية ممثلة فى الإدارة العامة للرياضة بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة تواصل  فعاليات المشروع القومى للياقة البدنية لرياضة الرواد.

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كبار السن بالمجتمع الشرقاوى 

ويأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بممارسة الرياضة لكبار السن من رجال المجتمع الشرقاوي وتوفير أماكن للتدريب ورعايتهم رياضيا وجعل الرياضة أسلوب حياة.

توفير البرامج التدريبية وتنظيم الفعاليات 

ويعد المشروع القومي للياقة البدنية لرياضة الرواد هو مبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية اللياقة البدنية والنشاط الرياضي بين جميع فئات المجتمع، وخاصةً كبار السن ويركز المشروع على عدة جوانب، منها التوعية الصحية وتوفير البرامج التدريبية وتنظيم الفعاليات الرياضية والشراكات المجتمعية والتعاون مع الأندية الرياضية  والهيئات الحكومية 

تعزيز الروح الرياضية 

وذلك لتعزيز النشاط البدني وهذا المشروع يساعد على تحسين الصحة العامة، ويعزز من الروح الرياضية والتواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

إشراف مدربين متخصصين 

ويتم التدريب فى الفترة المسائية  تحت إشراف مدربين متخصصين فى أنشطة  خماسى القدم والشطرنج وتنس الطاولة واللياقة البدنية وينفذ المشروع بنادى السكة الحديد بالزقازيق يومى السبت والأربعاء من كل أسبوع.

توسيع قاعدة الممارسة 

وقال إن الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة، تولي اهتمامًا كبيرًا لكبار السن ، بهدف توسيع قاعدة الممارسة، ودمجهم في المجتمع، وبث روح المنافسة بينهم وجعل الرياضة اسلوب حياة ، بالإضافة إلى استغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

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إشراف الدكتور أشرف صبحي 

ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية وبالتعاون بين الإدارة العامة للرياضة بالمديرية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة.

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الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة محافظة الشرقية الادارة العامة للرياضة التعاون مع الادارة المركزية التنمية الرياضية المشروع القومى للياقة رياضة الرواد

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