الإثنين 10 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

"شباب الشرقية": ورش عمل توعوية لمكافحة الإدمان بفاقوس

ورش عمل توعوية ضد
ورش عمل توعوية ضد المخدرات بشباب فاقوس

تواصل  إدارة شباب ورياضة فاقوس شرق بمحافظة الشرقية تنفذ ورش توعوية لمكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات للعاملين بالإدارات الفرعية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالشرقية. 

شباب الشرقية: ورشة عمل حرفية عن صناعة منتجات البردي بأبو كبير

مشاركة الإدارات الفرعية 

ذلك بمشاركة العاملين بالإدارات الفرعية - إدارة شباب ورياضة فاقوس شرق- وبحضور محمد باسم مدير الإدارة والعاملين بالفرع ومراكز الشباب تستمر في  تنفيذ خطة أنشطة ومشروعات  مكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات وفقًا للخطة التنفيذية التي تشرف عليها إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية.

المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية 

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وتوجيهات إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية 

الدكتور أيمن عبد المقصود

وبإشراف ومتابعة  راندا البيطار مدير عام إدارة برلمان الطلائع والشباب والدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب والدكتورة رحاب عسكر مدير إدارة التعليم المدني ومتابعة التنفيذ ورؤيات مصطفى مسؤول برلمان الطلائع.

العاملين بادارة شباب فاقوس شرق 

هذا يجرى بالتعاون مع وحدة متطوعي الشرقية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وإدارة التعليم المدني مديرية الشباب والرياضة واصلت الحملة دعمها.  للعاملين بادارة شباب فاقوس شرق. 

الوعي بالآثار السلبية للإدمان 

وقد  شارك العاملين فى حملة أنت أقوى من المخدرات للتوعية ضد مخاطر الإدمان ونشر الوعي بالآثار النفسية والصحية والاجتماعية الناتجة عن الوقوع في براثن الإدمان.

شباب الشرقية: استمرار فعاليات المشروع القومى للياقة البدنية للفتاة والمرأة

الخط الساخن يقدم العلاج بالمجان 

حيث تواجد المتطوعين لعمل ندوة تثقيفية متعددة الأهداف لرفع وتوعية العاملين  بخطورة التعاطي على كافة المستويات. هذا ويقدم الخط الساخن الخدمات العلاجية بالمجان وفي سرية تامة ليصبح الرقم ١٦٠٢٣ بمثابة طوق النجاة للشباب للشفاء والتعافي من آثار الإدمان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة شباب فاقوس محافظة الشرقية الدكتور اشرف صبحي الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب وزير الشباب الدكتور ايمن عبدالمقصود وكيا مديرة الشباب والرياضة

مواد متعلقة

شباب الشرقية: استمرار فعاليات المشروع القومى للياقة البدنية للفتاة والمرأة

شباب الشرقية: ورشة عمل حرفية عن صناعة منتجات البردي بأبو كبير

شباب الشرقية: تنظيم ندوتين تثقيفيتين لعضوات نادي الفتاة والمرأة

"شباب الشرقية" تنظم نادي البحث عن وظيفة

ads

الأكثر قراءة

ارتفاع كبير في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 10-2-2025

هل تسقط الأحكام بغياب المتهم؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب

عالم هولندي يحذر: زلازل مدمرة تضرب 4 دول بمنطقة البحر المتوسط

قرارات رئاسية سارة للمصريين خلال أيام

النواب يقر ضوابط محاكمة المصابين بأمراض عقلية ونفسية

الفنان عبد العزيز مخيون يقدم دية شاب دهسه نجله في حادث بالبحيرة (صور)

أسعار الذهب اليوم،3428 جنيها لهذا الجرام ببداية التعاملات

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 13

منوعات

المزيد

العثور على توابيت عمرها 1300 عام في فرنسا

بسبب إعلان سيارات قرب موقع أثري، شركة تتعرض لانتقادات واسعة في العراق

تراجع معدلات الزواج في الصين رغم جهود السلطات لتعزيز عدد السكان

شاب يرفع علمي فلسطين والسودان في المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأمريكية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 10-2-2025 بالأسواق

ارتفاع كبير في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 10-2-2025

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الإثنين 10-2-2025 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين 10-2-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بمرتبات تصل إلى 1000 دولار.. 800 فرصة عمل للممرضات في المغرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الطفل الرضيع في المنام وعلاقته بالوصول إلى  أعلى المناصب

الأزهر للفتوى: الإسلام نهى عن ترك النار والدفايات عند النوم

تفسير حلم الإجهاض في المنام وعلاقته بتجاوز الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية