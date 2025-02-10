"شباب الشرقية": ورش عمل توعوية لمكافحة الإدمان بفاقوس

تواصل إدارة شباب ورياضة فاقوس شرق بمحافظة الشرقية تنفذ ورش توعوية لمكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات للعاملين بالإدارات الفرعية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالشرقية.

مشاركة الإدارات الفرعية

ذلك بمشاركة العاملين بالإدارات الفرعية - إدارة شباب ورياضة فاقوس شرق- وبحضور محمد باسم مدير الإدارة والعاملين بالفرع ومراكز الشباب تستمر في تنفيذ خطة أنشطة ومشروعات مكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات وفقًا للخطة التنفيذية التي تشرف عليها إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية.

المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وتوجيهات إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية

الدكتور أيمن عبد المقصود

وبإشراف ومتابعة راندا البيطار مدير عام إدارة برلمان الطلائع والشباب والدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب والدكتورة رحاب عسكر مدير إدارة التعليم المدني ومتابعة التنفيذ ورؤيات مصطفى مسؤول برلمان الطلائع.

العاملين بادارة شباب فاقوس شرق

هذا يجرى بالتعاون مع وحدة متطوعي الشرقية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وإدارة التعليم المدني مديرية الشباب والرياضة واصلت الحملة دعمها. للعاملين بادارة شباب فاقوس شرق.

الوعي بالآثار السلبية للإدمان

وقد شارك العاملين فى حملة أنت أقوى من المخدرات للتوعية ضد مخاطر الإدمان ونشر الوعي بالآثار النفسية والصحية والاجتماعية الناتجة عن الوقوع في براثن الإدمان.

الخط الساخن يقدم العلاج بالمجان

حيث تواجد المتطوعين لعمل ندوة تثقيفية متعددة الأهداف لرفع وتوعية العاملين بخطورة التعاطي على كافة المستويات. هذا ويقدم الخط الساخن الخدمات العلاجية بالمجان وفي سرية تامة ليصبح الرقم ١٦٠٢٣ بمثابة طوق النجاة للشباب للشفاء والتعافي من آثار الإدمان

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