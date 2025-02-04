شباب الشرقية: ورشة عمل حرفية عن صناعة منتجات البردي بأبو كبير

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية أنه تنفيذا لمبادرة بداية وبالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة المتمثلة فى الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة قامت المديرية بتنظيم ورشة عمل حرفية عن (تعليم صناعات البردي).

مشاركة 20 شابا وفتاة

وذلك خلال الفترة من 2 -6 فبرار 2025 وتحت شعار (علمني حرفه) وبمشاركة 20 شابا وفتاة من أعضاء مركز شباب المشاعلة التابع لإدارة شباب أبو كبير.

التأهيل لدخول سوق العمل

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام يوسف الطوبجي مدرب معتمد بوزارة الشباب والرياضة بتعليم المشاركين فن الرسم علي ورق البردي وذلك بهدف صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل وتحسين مستوى معيشتهم وكذلك لبث روح التعاون والابتكار فيما بينهم.

المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابيه وتوجيهها لخدمة المجتمع

تنفيذ ورش عمل

وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية لمختلف الأعمار السنية وخاصه الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لها للعمل وتعلم حرفة تستطيع من خلالها رفع مستوى معيشتها.

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