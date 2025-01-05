شباب الشرقية تعلن انطلاق الموسم الثالث للرواق الأزهري

افتتح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية اليوم الجلسة الأولى لبرنامج الرواق الأزهري للطفل والأسرة بالتعاون مع الأزهر الشريف (الجامع الأزهر) للموسم الثالث .

الإدارة المركزية لتنمية النشء

والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة المتمثله فى الإدارة المركزية لتنمية النشء، والإدارة العامة للموهوبين والمبدعين بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية إدارة تنمية النشء والمنفذ بمراكز شباب ملامس بمنيا القمح غرب، الشروق بالعاشر ، التنمية الشبابية بكفر صقر.

الندوة بعنوان الامانة فى القران الكريم

ووفقا لخطة الندوات والموضوعات التى تم اختيارها تتناول ندوة اليوم بعنوان " الأمانة فى القرآن الكريم " حاضرها وعاظ منطقة وعظ الشرقية والمكلفين لعقد الجلسات حيث قدم فضيلة الشيخ ياسين محمد عبد الله مركز شباب ملامس، وفضيلة الشيخ طه صبحي بمركز شباب الشروق، وبمركز التنمية بكفر صقر فضيلة الشيخ رضا احمد.

التعاون المشترك بين وزارة الشاب والأزهر

هذا ويتم تنيفذ برنامج رواق الطفل والأسرة في دورته الثالثة للعام الثانى ٢٠٢٤_٢٠٢٥ بمراكز الشباب وذلك ضمن بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف بهدف تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح وتوجيههم التوجيه الأمثل.

الرد على التساؤلات

،وكذلك الرد على التساؤلات التى ترد فى أذهان الطفل والأسرة لأى أمر من الأمور الدينية والدنيوية عن طريق كوكبه من الوعاظ من منطقة الوعظ بالشرقية.

المبادرة الرئاسية لبناء الانسان

حيث ان ذلك ضمن المبادرة الرئاسية لبناء الإنسان فضلا عن أنه يتم تنفيذ الرواق الأزهري على مستوى محافظة الشرقية بحيث تعم الاستفادة لجميع أبناء مراكز الشباب بثلاث إدارات فرعية وفقا لبرنامج وخطة يتم التنسيق خلالها بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف.

التنفيذ على مدار ثلاثة أشهر

حيث تم التنفيذ على مدار ثلاثة أشهر بواقع ثلاث مركز شباب بكل شهر يحاضر عدد أربع جلسات كل جلسة بعنوان مختلف وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"

رعاية الوزير والمحافظ

هذا ويتم تنفيذ البرنامج برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وبتوجيهات جيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء الدكتور د.إيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهبين والمبدعين بوزارة الشباب والرياضة،بإشراف الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب

المشرف على تنفيذ البرنامج

ويشرف على تنفيذ البرنامج الدكتور طاهر كرار مدير إدارة البيئى والثقافى والعلمي بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور أحمد البسطويسى مدير إدارة تنمية النشء،هند نصر منسق الرواق ورئيس القسم الثقافى، وبمشاركة وتنظيم مديري الإدارات الفرعية ورؤساء قسم النشء ومديرى مراكز الشباب المنفذ بها البرنامج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.