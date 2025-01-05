الأحد 05 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

شباب الشرقية تعلن انطلاق الموسم الثالث للرواق الأزهري

شباب الشرقية:بدء
شباب الشرقية:بدء تنفيذالموسم الثالث للرواق الأزهري

افتتح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية اليوم الجلسة الأولى لبرنامج الرواق الأزهري للطفل والأسرة بالتعاون مع الأزهر الشريف (الجامع الأزهر) للموسم الثالث  .

شباب الشرقية تنظم ندوة بعنوان المرأة نواة المجتمع

الإدارة المركزية لتنمية النشء

والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة المتمثله فى الإدارة المركزية لتنمية النشء، والإدارة العامة للموهوبين والمبدعين بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية إدارة تنمية النشء والمنفذ بمراكز شباب ملامس بمنيا القمح غرب، الشروق بالعاشر   ، التنمية الشبابية بكفر صقر. 

الندوة بعنوان الامانة فى القران الكريم 

ووفقا لخطة الندوات والموضوعات التى تم اختيارها تتناول ندوة اليوم بعنوان " الأمانة فى القرآن الكريم " حاضرها وعاظ منطقة وعظ الشرقية والمكلفين لعقد الجلسات حيث قدم فضيلة الشيخ ياسين محمد عبد الله مركز شباب ملامس، وفضيلة الشيخ طه صبحي بمركز شباب الشروق، وبمركز التنمية بكفر صقر فضيلة الشيخ رضا احمد. 

التعاون المشترك بين وزارة الشاب والأزهر

هذا ويتم تنيفذ برنامج رواق الطفل والأسرة في دورته الثالثة للعام الثانى ٢٠٢٤_٢٠٢٥  بمراكز الشباب وذلك ضمن بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف بهدف تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح وتوجيههم التوجيه الأمثل. 

الرد على التساؤلات 

،وكذلك الرد على التساؤلات التى ترد فى أذهان الطفل والأسرة لأى أمر من الأمور الدينية والدنيوية عن طريق كوكبه من الوعاظ من منطقة الوعظ بالشرقية. 

 المبادرة الرئاسية لبناء الانسان 

حيث ان ذلك ضمن المبادرة الرئاسية لبناء الإنسان فضلا عن أنه يتم تنفيذ الرواق الأزهري على مستوى محافظة الشرقية بحيث تعم الاستفادة لجميع أبناء مراكز الشباب بثلاث إدارات فرعية وفقا لبرنامج وخطة يتم التنسيق خلالها بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف.

التنفيذ على مدار ثلاثة أشهر

حيث تم التنفيذ على مدار ثلاثة أشهر بواقع ثلاث مركز شباب بكل شهر يحاضر عدد أربع جلسات كل جلسة بعنوان مختلف  وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"

 

رعاية الوزير والمحافظ 

هذا ويتم تنفيذ البرنامج برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وبتوجيهات جيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء الدكتور د.إيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهبين والمبدعين بوزارة الشباب والرياضة،بإشراف الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب 

شباب الشرقية تواصل فعاليات المشروع القومي للياقة البدنية لرياضة الرواد

 المشرف على تنفيذ البرنامج

 ويشرف على تنفيذ البرنامج الدكتور طاهر كرار مدير إدارة البيئى والثقافى والعلمي بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور أحمد البسطويسى مدير إدارة تنمية النشء،هند نصر منسق الرواق ورئيس القسم الثقافى، وبمشاركة وتنظيم  مديري الإدارات الفرعية ورؤساء قسم النشء ومديرى مراكز الشباب المنفذ بها البرنامج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشياب محافظة الشرقية الرواق الأزهري اقتتحت الجلسة الاولى الطفل والاسرة التعاون مع الازهر دورته الثالثة

مواد متعلقة

شباب الشرقية تنظم ندوة بعنوان المرأة نواة المجتمع

شباب الشرقية تواصل فعاليات المشروع القومي للياقة البدنية لرياضة الرواد

مراكز شباب الشرقية تبدأ أنشطة التثقيف السياسي لأعضائها ضمن مبادرة بداية

"شباب الشرقية" تنظم فعاليات ورشة عمل "علمني حرفة"

ads

الأكثر قراءة

بيان رسمي جديد من ليفربول يحسم الموقف النهائي لمباراة مانشستر يونايتد

السيسي يوجه بتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات إنشاء المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة

ليس له علاج أو تطعيم، أهم المعلومات عن فيروس الصين الجديد HMPV

الحماية المدنية تخمد حريقا بجوار سور نادي الزمالك (صور)

بيان رسمي من ليفربول يكشف حقيقة تأجيل مباراته مع مان يونايتد (صور)

الجنايات تقضي بإعدام "سفاح زفتى" بعد استطلاع رأي المفتي

الأهلي، كهربا يغيب عن التدريبات الجماعية لهذا السبب

منوعات

المزيد

مخرج شهير يعتزم الانتقال لشرق آسيا بسبب ابنته

توقعات الأبراج اليوم الأحد 5 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

لحظة اشتعال الحريق بسيارة في الإسكندرية وتدخل المارة لإطفائها (فيديو)

ضباب كثيف يخيم على بعض الولايات الأمريكية ويصل كندا وبريطانيا، فما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت 4-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت 4-1-2025

المزيد

انفوجراف

5 محاور استراتيجية لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البرقوق في المنام وعلاقته بقدوم الخير والرزق الوفير

أسماء سورة النور وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

كيف أعد الله رسوله نفسيًّا قبل غزوة بدر؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية