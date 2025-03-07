بعد تحذيره من مصير نابليون، ماكرون يصف بوتين بـ إمبريالي يحرف التاريخ

أكد رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، اليوم، الخميس، إن الجمهورية الفرنسية تبقى "حليف وفي ومخلص" للولايات المتحدة الأمريكية وذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التي أشارت إلى تشكيك بالتزام فرنسا بالدفاع عن واشنطن ضمن الناتو.

ماكرون يشدد على احترام فرنسا لأمريكا ورؤسائها

وشدد ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب قمة استثنائية في بروكسل، على احترام فرنسا العميق للولايات المتحدة الأمريكية ورؤسائها، معتبرا أن من حق باريس بالمقابل أن "تطالب بالمثل".

كما استذكر إيمانويل ماكرون، مساهمة الماركيز دي لافاييت في استقلال الولايات المتحدة، مؤكدا أن "فرنسا وأمريكا كانتا دائمًا إلى جانب بعضهما البعض".

ترامب وماكرون، فيتو

مشيرا أيضا إلى إنزال القوات الأمريكية في نورماندي عام 1944، كما تحدث عن تدخل الناتو في أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر، مؤكدا أن الهدف كان منع البلاد من أن تصبح "ملاذا للإرهابيين الدوليين"، مشددا على أن "الأوروبيين، وليس فقط الفرنسيين، كانوا هناك".

ماكرون يتهم بوتين بالإمبريالية وتحريف التاريخ

وتطرق ماكرون إلى روسيا، حيث اتهم الرئيس الفرنسي نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ"الإمبريالية" وتحريف التاريخ، منتقدا مقارنة أطلقها بوتين، وشبه فيها ماكرون بالقائد الفرنسي نابليون بونابرت.

وقال ماكرون: "نابليون قاد فتوحات عسكرية في الماضي، بينما القوة الإمبريالية الوحيدة في أوروبا اليوم هي روسيا".

وأضاف ماكرون، أن بوتين "إمبريالي يسعى إلى إعادة كتابة التاريخ والهوية القومية للشعوب"، معتبرا أن الرئيس الروسي ربما شعر بالإحراج "لأننا كشفنا لعبته".

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وحذر الرئيس الفرنسي، من أن أي حديث عن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، لا سيما ضمن مفاوضاته مع إدارة ترامب، لن يكون من أجل "سلام دائم"، بل "استراحة مؤقتة لاستئناف الحرب بشكل أقوى".

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