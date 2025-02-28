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خارج الحدود

ماكرون يحث أوروبا على رفض "التبعية" لـ أمريكا

ماكرون، فيتو
ماكرون، فيتو

 حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أوروبا على رفض "التبعية" للولايات المتحدة الأمريكية.

 

الاتحاد الأوروبي يعقد قمة طارئة حول أوكرانيا 6 مارس المقبل

 والأحد الماضي، أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوشتا أن الاتحاد الأوروبي سيعقد قمة طارئة حول تسوية النزاع في أوكرانيا والأمن الأوروبي يوم 6 مارس المقبل.

وكتب كوشتا على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الأحد: "قررت عقد اجتماع طارئ للمجلس الأوروبي يوم 6 مارس. نحن نعيش لحظة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا والأمن الأوروبي".

 

تسوية النزاع في أوكرانيا والأمن الأوروبي

 وأضاف أنه خلال مشاورات مع القادة الأوروبيين جرى التأكيد على "التمسك المشترك بحل هذه القضايا على مستوى الاتحاد الأوروبي، أي تعزيز الدفاع الأوروبي والمساهمة الحازمة في السلام على القارة وأمن أوكرانيا الطويل الأمد".

وأكد أنه سيواصل العمل مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وجميع الدول الأعضاء ليكون الاتحاد مستعدا لاتخاذ قرارات يوم 6 مارس.

 

المفاوضات الروسية الأمريكية بشأن أوكرانيا

 وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد عقد قمة طارئة لعدد من القادة الأوروبيين يوم 18 فبراير، شارك فيها زعماء ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا وهولندا والدنمارك، إضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوشتا والأمين العام للناتو مارك روته.

وانتهت القمة دون الإعلان عن أي قرارات. وفي اليوم التالي عقد اجتماع آخر، انضم إليه قادة عدد من الدول الأوروبية الأخرى وكندا.

وعقد الاجتماعان على خلفية المفاوضات الروسية الأمريكية في الرياض، التي بحث خلالها الجانبان التسوية الأوكرانية، إلى جانب قضايا أخرى، والتي جرت بدون مشاركة أوكرانيا أو أي دول أوروبية، ما أثار استياء لدى بعض القادة الأوروبيين وأدى إلى توترات بين أوكرانيا والإدارة الأمريكية.

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ماكرون أوروبا الاتحاد الاوروبي أوكرانيا الدول الأوروبية الرئيس الفرنسي

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