الأحد 02 مارس 2025
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خارج الحدود

ماكرون: نريد خفض التصعيد بين زيلينسكي وترامب سريعا

ترامب وزيلينسكي،
ترامب وزيلينسكي، فيتو

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الأحد إن هناك رغبة وإرادة لخفض التصعيد بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سريعا.

تلاسن حدث على الهواء بين ترامب وزيلينسكي

من جانبه، وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شرطًا للعودة إلى المحادثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، واتخذ قرارًا بشأن القتال في أوكرانيا.

وقال ترامب، في أعقاب مشادة تاريخية، بين الرئيسين في البيت الأبيض الجمعة، إنه من أجل استئناف المحادثات فعلى زيلينسكي أن يعلن رغبته في صنع السلام.

وأضاف ترامب: لن نستمر في القتال

وكان تلاسن حدث على الهواء، بين ترامب وزيلينسكي، واشتبك الرئيسان مرارًا إذ حث زيلينسكي الرئيس الأمريكي على توخي الحذر مع روسيا، بينما اتهم ترامب الرئيس الأوكراني بقلة الاحترام وذلك في خروج للخلافات المتفاقمة بين الطرفين إلى العلن.

طرد غير مسبوق لرئيس دولة من البيت الأبيض

وألغي المؤتمر الصحفي بين الرئيسين، وغادر زيلينسكي البيت الأبيض، وسط تساؤلات حول ما جرى.

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن ترامب قال للرئيس الأوكراني إنه، (زيلينسكي)، غير مستعد للسلام ومن الأفضل أن يعود إلى البيت الأبيض حينما يتوفر له هذا الاستعداد، فيما اعتبر طردا غير مسبوق لرئيس دولة من البيت الأبيض.

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