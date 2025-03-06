الخميس 06 مارس 2025
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خارج الحدود

بعد تهديده بالنووي الفرنسي، بوتين يذكر ماكرون بمعركة بورودينو ومصير نابليون بونابرت

بوتين وماكرون فى
بوتين وماكرون فى لقاء سابق، فيتو

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن دراسة استخدام النووي الفرنسي لحماية أوروبا بمظلة نووية ضد التهديدات الروسية.

بوتين يذكر ماكرون بمصير نابليون بونابرت

وقال بوتين: “هناك أشخاص في العالم يريدون العودة إلى زمن نابليون بونابرت، لكنهم ينسون كيف انتهى هذا الحدث التاريخي”.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الروسي مع موظفي ومستفيدي مؤسسة "المدافعون عن الوطن"، وقال بوتين: "لا يزال هناك من لا يستطيعون الجلوس مكتوفي الأيدي، ولا يزال هناك من يريدون العودة إلى زمن نابليون، متناسين كيف انتهى الأمر".

يشار إلى أن تذكير بوتين يتعلق بـمعركة بورودينو، التي دارت رحاها بتاريخ 7 سبتمبر 1812 ما بين جيش نابليون بونابرت والجيش الإمبراطوري الروسي بقيادة الجنرال ميخائيل كوتوزوف، هي إحدى أكبر معارك الغزو الفرنسي لروسيا التي نجم عنها خسارة 44,000 جندي روسي و35,000 جندي فرنسي ما بين قتيل وجريح وأسير.

وقيل إنها كانت أكثر معارك الحروب النابليونية دمويةً بل ومن أكثر الحروب دموية في التاريخ البشري حتى ذلك الحين. وعلى الرغم من أن الفرنسيين انتصروا، إلا أن الروس تفاخروا بأنهم صمدوا في وجه نابليون ولم يعطوه الفرصة التي كان يحلم بها، بأن يقضي عليهم في معركة واحدة حاسمة. 

قال نابليون عن هذه المعركة: “إن أسوأ معركة خضتها في حياتي كانت تلك التي وقعت قرب موسكو. لقد أظهر الفرنسيون أنفسهم بمظهر مستحقي النصر، لكن الروس أظهروا أنفسهم بمظهر غير المقهورين”.

 

وأوضح بوتين في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، في وقت سابق، أن روسيا لا تنوي مهاجمة دول الناتو، مؤكدا أن هذا الأمر لا معنى له.

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو

كما أكد الرئيس الروسي، أن السياسيين الغربيين يخوّفون شعوبهم باستمرار بتهديد روسي وهمي لصرف الانتباه عن المشاكل الداخلية، لكن "الأشخاص الأذكياء يدركون جيدا أن هذا كذب".

ميدفيديف يسخر من ماكرون بعد دعوته لاستخدام النووي

كما سخر رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، في وقت سابق اليوم الخميس من تحذير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن روسيا تشكل تهديدا، وقال إن ماكرون لا يشكل أي تهديد ولن يفتقده أحد بمجرد ابتعاده عن الحياة العامة.

وكان ماكرون قد أعلن أمس، أن "روسيا أصبحت تشكل تهديدا لفرنسا وأوروبا"، ودعا إلى بدء نقاش حول استخدام الأسلحة النووية الفرنسية لحماية الاتحاد الأوروبي بأكمله، مشيرا إلى أن أمريكا غيرت موقفها بشأن أوكرانيا ودورها القيادي في الناتو.

ماكرون يعلن في خطاب شعبي دراسة استخدام الأسلحة النووية الفرنسية لحماية أوروبا

ماكرون يحث الدول الأوروبية على زيادة الإنفاق الدفاعي

 

 

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