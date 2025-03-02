الكرملين: فرنسا اتخذت موقفًا مؤيدًا لاستمرار الحرب في أوكرانيا بأي وسيلة

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد اتخذ موقفا مؤيدا لاستمرار الحرب في أوكرانيا، بأي وسيلة.

الكرملين: فرنسا اتخذت موقفا مؤيدا لاستمرار الحرب في أوكرانيا بأي وسيلة



وقال بيسكوف، في مقابلة مع الإعلامي الروسي بافل زاروبين: إن " الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال من قبل إنه مستعد للتواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكنه في ذات الوقت لم يتخذ أي خطوات حقيقية في هذا الاتجاه".



وأوضح بيسكوف أن "فرنسا تبنت موقفًا يؤيد استمرار الحرب في أوكرانيا بأي وسيلة".

ونوه بيسكوف إلى أن الوقت سيظهر كيف "سيتحول موقف الأوروبيين، بالنظر إلى اتصالاتهم مع الأمريكيين والديناميكيات الجديدة للعلاقات الروسية الأمريكية بشكل عام".



وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس السبت، أن الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يتم في "اللحظة المناسبة".

وقال ماكرون في تصريحات لصحف فرنسية: "لا شيء مستبعد. الحوار مع بوتين، قد يتم في اللحظة المناسبة"، مضيفا أن ذلك سيكون ممكنا "عندما يستقر الوضع".

وذكر ماكرون أيضا أنه يأمل في التوصل سريعا إلى اتفاق بشأن التمويل المشترك للدفاع الأوروبي، وهو الأمر الذي ستتم مناقشته في قمة الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس المقبل.



وقبل أيام، قال ماكرون في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، أعتقد أنه يمكن تحقيقه في الأسابيع المقبلة".

وأضاف ماكرون: "من الممكن على الأقل التوصل إلى هدنة والبدء في التفاوض من أجل السلام".



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح في وقت سابق، بأن هدف حل الصراع في أوكرانيا لا ينبغي أن يكون وقف إطلاق النار لفترة قصيرة وفترة راحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسلح بهدف مواصلة الصراع لاحقًا، بل سلاما طويل الأمد.





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