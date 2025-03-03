الإثنين 03 مارس 2025
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خارج الحدود

ماكرون يحث الدول الأوروبية على زيادة الإنفاق الدفاعي

ماكرون، فيتو
ماكرون، فيتو

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: إن الدول الأوروبية بحاجة إلى استثمار 200 مليار يورو في الإنفاق الدفاعي.

 

ماكرون يحث الدول الأوروبية على زيادة الإنفاق الدفاعي

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أعلنت في وقت سابق أنها ستقدم في قمة الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا، يوم الخميس، استراتيجية الاتحاد الأوروبي لتعزيز قدراته الدفاعية. كما ذكرت "بلومبرج" أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تخصيص مئات المليارات من اليورو لتمويل إضافي للدفاع، وهو ما سيشمل تغيير قواعد الميزانية والتمويل المشترك المحتمل وإعادة توزيع الأموال الحالية.

وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة "فوجليو" الإيطالية: "في البداية، نحتاج إلى 200 مليار يورو حتى نتمكن من الاستثمار، ولكن في الوقت نفسه، بالنسبة لي، فإن الغرض من المناقشة يوم الخميس (في قمة زعماء الاتحاد الأوروبي) هو تحديد الفرص المشتركة التي نريد من خلالها زيادة كفاءتنا وتحقيق قدر أكبر من الحكم الذاتي الأوروبي. لا يتعلق الأمر بأوكرانيا فحسب، بل يتعلق أيضا بإقناع أنفسنا بأننا لا نعرف ما الذي سيفعله الأمريكيون خلال خمس أو عشر سنوات".

كما استشهد الرئيس الفرنسي بالإنفاق الدفاعي الروسي كمثال.

وأضاف ماكرون: "علينا أن نستعد لما ينتظرنا.. بغض النظر عما يفعله الأمريكيون". 

كما أشارت الصحيفة إلى أن زعيم قصر الإيليزيه حدد هدف الإنفاق الدفاعي لأوروبا بنحو "3% إلى 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي".

 

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الرئيس الفرنسي الفرنسي ايمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إيمانويل ماكرون

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