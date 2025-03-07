أخبار الاقتصاد اليوم: أسعار كعك عيد الفطر 2025.. الليمون يصل إلى مستويات قياسية في الأسواق.. سعر الذهب خلال أسبوع
أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.
وزير قطاع الاعمال يتابع أداء قطاع الصناعات الكيماوية وموقف تنفيذ مشروعات التطوير
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لمناقشة مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال الأخيرة، بالإضافة إلى استعراض موقف تنفيذ المشروعات وخطط العمل.
تحركات أسعار الذهب خلال الأسبوع الأول من مارس
شهدت أسعار الذهب تحركات ملحوظة خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري داخل الأسواق وفي البورصات العالمية.
7شركات وساطة تتصدر الشركات من حيث قيمة التداول بنهاية الأسبوع
تصدرت 7 شركات وساطة من حيث قيمة التداول (السوق الرئيسي - خارج المقصورة - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) بنهاية الأسبوع
أسعار النفط تستقر اليوم وتتجه لأكبر انخفاض أسبوعي منذ شهور
تسببت حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الأمريكية الجمركية الجديدة في إثارة مخاوف الطلب علي النفط، وفي التوقيت الحالي يستعد كبار منتجي النفط إلى زيادة الإنتاج.
واستقرت أسعار النفط على مستوياتها الجمعة 7 مارس دون تغيير، ولكنها تتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أكتوبر.
أسعار كعك عيد الفطر 2025
مع إنتهاء الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، بدأت بعض المحال التجارية في طرح الكعك والبسكويت والبيتي فور والغريبة والمنين والمعمول.
ويضاف إلى ذلك طرح جميع الأصناف المرتبطة بهذا الموسم الذي يطلق عليه موسم الكعك والبسكويت وذلك استعدادًا لاستقبال عيد الفطر 2025.
ارتفاع ملحوظ في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق
سجلت أسعار اللحوم ارتفاعًا ملحوظًا يصل لـ 66 جنيهًا بالكيلو في الأسواق؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات.
الكشف عن موقد حثى يعمل بتقنية بالذكاء الاصطناعي ومزود بكاميرا مدمجة
كشفت إل جي عن عدد من الاجهزة التى تعمل وفقا للذكاء الاصطناعي وذلك خلال معرض KBIS 2025 في لاس فيجاس بأمريكا بهدف تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الأساسية والذكاء الاصطناعي وتستند هذه الاستراتيجية إلى النمو المستمر لسوق الأجهزة المدمجة وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات تلك الأجهزة.
الدولي: يكشف احتياجات لبنان المادية للتعافي ويرصد بالأرقام أبرز الخسائر الناجمة عن الصراع
تضررت العديد من القطاعات في لبنان خلال الفتره من 8 اكتوبر 2023 وحتى 20 ديسمبر 2021 وقدر البنك الدولي احتياجات الدوله اللبنانيه لتعويض الخسائر في هذه الفتره بما يقرب 11 مليار دولار.
يصل لـ 100 جنيه، أسعار الليمون البلدي في الأسواق
سجلت أسعار الليمون بلدي ارتفاعات ملحوظة في الأسواق، إذ بدأت موجة الارتفاع في سعر الليمون البلدي بداية من شهر فبراير الماضي، ليصل سعر كيلو ليمون بلدي إلى 100 جنيه في بعض الأسواق.
وزير الاتصالات يلتقي أعضاء مجلس إدارة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية
التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع أعضاء مجلس إدارة شركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية برئاسة الدكتور عادل دانش؛ حيث تم استعراض مؤشرات الأداء ونتائج أعمال الشركة خلال عام 2024.
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