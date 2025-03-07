الجمعة 07 مارس 2025
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اقتصاد

تعرف على تحركات أسعار الذهب خلال الأسبوع الأول من مارس

أسعار الذهب، فيتو
أسعار الذهب، فيتو

شهدت أسعار الذهب تحركات ملحوظة خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري داخل الأسواق وفي البورصات العالمية.

 

 

أسعار الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر 

 

وسجل سعر الأونصة نحو 2918 دولار بعد أن كانت تسجل نحو 2847 دولارا في نهاية شهر فبراير وبداية مارس.

وسجل سعر جرام الذهب خلال تعاملات اليوم 4130 جنيها للعيار 21 الأكثر انتشارا بعد أن كان يسجل نحو 4045 جنيها في بداية الشهر.

 

أسعار الذهب العالمية في البورصة 

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، متجهة لتحقيق أفضل أداء أسبوعي لها منذ ستة أسابيع، بدعم من مخاوف الحرب التجارية وضعف الدولار، في حين تحول تركيز السوق إلى تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم.

 

ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 2,921.4 دولار للأوقية. استقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 2926.10 دولار.

 

 

ويتجه مؤشر الدولار الأمريكي إلى أسوأ أداء أسبوعي له منذ 4 نوفمبر، مما يجعل السبائك المقومة بالدولار أقل تكلفة للمشترين الأجانب.

 

وعلى صعيد المعادن الأخرى، انخفضت الفضة في السوق الفورية بنسبة 0.3% إلى 32.54 دولارًا للأوقية وهبط البلاتين بنسبة 0.2% إلى 964.30 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 945.11 دولارًا.

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