تعد إجازة عيد الفطر 2025 من أبرز المناسبات الرسمية التي تمنح فيها الحكومة عطلة للموظفين في مختلف القطاعات ويزداد البحث عن موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2025.

ومن خلال السطور التالية، نستعرض موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2025.

موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2025

وحول موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2025، فمن المتوقع أن تكون الإجازة لمدة 3 أيام رسمية، تبدأ من يوم الأحد 30 مارس حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025

وبشأن موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2025، فإنه من المتوقع أن تقوم بعض الجهات تمنح العاملين عطلة أطول، خاصة إذا تم ضم يومي الأربعاء والخميس إلى الإجازة، مما قد يجعلها تمتد حتى السبت، ليصل إجمالي عدد الأيام إلى 9 أيام متواصلة، وهو ما يمنح الموظفين فرصة ذهبية لقضاء وقت ممتع مع العائلة أو السفر إلى وجهات سياحية داخلية.

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025

وأعلنت الحكومة أن إجازة عيد الفطر 2025 ستكون لمدة 3 أيام، تبدأ من الأحد 30 مارس وتستمر حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025، وهي العطلة الرسمية التي يحصل عليها العاملون في القطاع الحكومي والخاص بمناسبة العيد.

موعد هلال شهر شوال

أوضح معهد البحوث الفلكية أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة يوم السبت 29 مارس 2025، الموافق 29 رمضان 1446 هـ.

ومن المتوقع أن يظهر الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، في حين يستمر ظهوره في سماء القاهرة لمدة 11 دقيقة. أما في بقية محافظات مصر، فيتراوح وقت ظهور الهلال بين 9 إلى 12 دقيقة.

وفي الدول العربية والإسلامية، يظل الهلال مرئيًا بعد غروب الشمس لفترات تتراوح بين 3 إلى 19 دقيقة، مما يؤكد أن عيد الفطر 2025 سيكون يوم الأحد 30 مارس.

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