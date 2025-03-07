يصل لـ 100 جنيه، أسعار الليمون البلدي في الأسواق

أسعار الليمون بلدي بالأسواق، سجلت أسعار الليمون بلدي ارتفاعات ملحوظة في الأسواق، إذ بدأت موجة الارتفاع في سعر الليمون البلدي بداية من شهر فبراير الماضي، ليصل سعر كيلو ليمون بلدي إلى 100 جنيه في بعض الأسواق.

اسعار الليمون اليوم

أسعار الليمون بلدي في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الليمون بلدي في الأسواق الشعبية، والسلاسل الغذائية والمحال التجارية والمنافذ؛ في السطور الأتية:

سعر الليمون في سوق العبور للجملة

البداية مع أسعار الليمون بلدي في سوق العبور للجملة، وجاءت كالأتي:

تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 65 جنيهًا إلى 75 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 7 جنيهات إلى 11 جنيها.

سعر الليمون اليوم

أسعار كيلو الليمون بلدي في أسواق الخضار

وعن سعر الليمون بلدي في أسواق الخضار، فإنه تراوحت اسعار كيلو الليمون بلدي من 80 إلى 100 جنيه.

اسعار الليمون اليوم

أقل أسعار ليمون بلدي في المنافذ

ووفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، فإن أقل سعر لكيلو ليمون بلدي في المنافذ يبلغ نحو 60 جنيهًا.

سعر الليمون اليوم

أسباب اختلاف أسعار الليمون في المحال التجارية

وفيما يخص أسعار الليمون في السلاسل الغذائية والمحال التجارية، فإنها تباينت وفقًا لحجم الثمرة، وأيضًا نوع الليمون إذ يوجد أنواع متعددة من الليمون منها البلدي والأضاليا.

كما تختلف أسعار الليمون وفق نوع الزراعة، إذ يوجد ليمون عضوي أو أرجانيك يزرع دون إضافة الأسمدة الكيماوية، إضافة إلى الليمون الذي يزرع بالطرق التقليدية.

سعر الليمون اليوم

سعر الليمون في السلاسل الغذائية والمحال التجارية

وبالانتقال إلى سعر الليمون في السلاسل الغذائية والمحال التجارية، فهي كالأتي:

بلغ سعر ليمون بلدي وزن 500 جرام نحو 40 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 80 إلى 83 جنيهًا. بلغ سعر الليمون بلدي حجم كبير نحو 90 جنيهًا. بلغ سعر ليمون حيوي إيزيس وزن 250 جرامًا نحو 35 جنيهًا. بلغ سعر ليمون أضاليا وزن 500 جرام نحو 19 جنيهًا.

اسعار ليمون بلدي

اسعار الليمون في السلاسل الغذائية والمحال التجارية

بلغ سعر كيلو ليمون مافا نحو 136 جنيهًا.

بلغ سعر ليمون بدون بذور وزن 500 جرام نحو 24 جنيهًا.

بلغ سعر ليمون بنزهير ماف وزن 500 جرام نحو 79 جنيهًا.

بلغ سعر ليمون مافا وزن 500 جرام نحو 74 جنيهًا.

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