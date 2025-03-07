يصل لـ 420 جنيهًا، أسعار كعك عيد الفطر 2025

أسعار كعك عيد الفطر 2025، مع إنتهاء الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، بدأت بعض المحال التجارية في طرح الكعك والبسكويت والبيتي فور والغريبة والمنين والمعمول.

أسعار كعك عيد الفطر 2025

بداية موسم الكعك والبسكويت استعدادًا لعيد الفطر 2025

ويضاف إلى ذلك طرح جميع الأصناف المرتبطة بهذا الموسم الذي يطلق عليه موسم الكعك والبسكويت وذلك استعدادًا لاستقبال عيد الفطر 2025.

سعر الكعك في عيد الفطر 2025

زيادة المعروض من الكعك والبسكويت تدريجيًا خلال شهر مضان

وفي العادة تقوم بعض المحال التجارية بطرح كميات قليلة من الكعك والبسكويت وباقي الأصناف مع نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان، ثم تبدأ في زيادة المعروض من الكميات مع إنتهاء الأسبوع الثاني من رمضان، وتقديم عروض على سعر الكعك والبسكويت.

أسعار كعك عيد الفطر 2025

أسعار الكعك في المحال التجارية

وتستعرض «فيتو» أسعار الكعك في المحال التجارية التي قامت بطرحه في منطقة وسط القاهرة، ويشمل سعر الكعك السادة والمكسرات المختلفة؛ وجاءت كالأتي:

أسعار الكعك في عيد الفطر 2025

أسعار علبة الكعك المشكل

بلغ سعر علبة كعك مشكل وزن كيلو نحو 285 جنيهًا.

سعر كعك العيد

أسعار علب الكعك عدد 16 قطعة

بلغ سعر كعك ملبن علبة 16 قطعة نحو 145 جنيهًا.

بلغ سعر كعك سادة علبة 16 قطعة نحو 145 جنيهًا.

بلغ سعر كعك عجوة علبة 16 قطعة نحو 145 جنيهًا.

بلغ سعر كعك عجمية علبة 16 قطعة نحو 145 جنيهًا.

بلغ سعر كعك عين جمل علبة 16 قطعة نحو 185 جنيهًا.

بلغ سعر كعك فستق علبة 16 قطعة نحو 215 جنيهًا.

بلغ سعر كعك مشكلت علبة 16 قطعة نحو 160 جنيهًا.

أسعار الكعك في عيد الفطر 2025

أسعار الكعك علبة 32 قطعة

بلغ سعر كعك سادة علبة 32 قطعة نحو 280 جنيهًا. بلغ سعر كعك عجمية علبة 32 قطعة نحو 280 جنيهًا. بلغ سعر كعك عين جمل علبة 32 قطعة نحو 365 جنيهًا. بلغ سعر كعك فستق علبة 32 قطعة نحو 420 جنيهًا. بلغ سعر كعك ملبن علبة 32 قطعة نحو 280 جنيهًا. بلغ سعر كعك مشكلت علبة 32 قطعة نحو 310 جنيهات.

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