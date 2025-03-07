الجمعة 07 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

يصل لـ 420 جنيهًا، أسعار كعك عيد الفطر 2025

أسعار الكعك في عيد
أسعار الكعك في عيد الفطر 2025، فيتو

أسعار كعك عيد الفطر 2025، مع إنتهاء الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، بدأت بعض المحال التجارية في طرح الكعك والبسكويت والبيتي فور والغريبة والمنين والمعمول.

<strong>أسعار كعك عيد الفطر 2025</strong>
أسعار كعك عيد الفطر 2025

بداية موسم الكعك والبسكويت استعدادًا لعيد الفطر 2025

 ويضاف إلى ذلك طرح جميع الأصناف المرتبطة بهذا الموسم الذي يطلق عليه موسم الكعك والبسكويت وذلك استعدادًا لاستقبال عيد الفطر 2025.

<strong>سعر الكعك في عيد الفطر 2025</strong>
سعر الكعك في عيد الفطر 2025

زيادة المعروض من الكعك والبسكويت تدريجيًا خلال شهر مضان

وفي العادة تقوم بعض المحال التجارية بطرح كميات قليلة من الكعك والبسكويت وباقي الأصناف مع نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان، ثم تبدأ في زيادة المعروض من الكميات مع إنتهاء الأسبوع الثاني من رمضان، وتقديم عروض على سعر الكعك والبسكويت.

 

<strong>أسعار كعك عيد الفطر 2025</strong>
أسعار كعك عيد الفطر 2025

أسعار الكعك في المحال التجارية 

وتستعرض «فيتو» أسعار الكعك في المحال التجارية التي قامت بطرحه في منطقة وسط القاهرة، ويشمل سعر الكعك السادة والمكسرات المختلفة؛ وجاءت كالأتي: 

<strong>أسعار الكعك في عيد الفطر 2025</strong>
أسعار الكعك في عيد الفطر 2025

أسعار علبة الكعك المشكل

بلغ سعر علبة كعك مشكل وزن كيلو نحو 285 جنيهًا.

<strong>سعر كعك العيد</strong>
سعر كعك العيد

أسعار علب الكعك عدد 16 قطعة 

  • بلغ سعر كعك ملبن علبة 16 قطعة نحو 145 جنيهًا.
  • بلغ سعر كعك سادة علبة 16 قطعة نحو 145 جنيهًا.
  • بلغ سعر كعك عجوة علبة 16 قطعة نحو 145 جنيهًا.
  • بلغ سعر كعك عجمية علبة 16 قطعة نحو 145 جنيهًا.
  • بلغ سعر كعك عين جمل علبة 16 قطعة نحو 185 جنيهًا.
  • بلغ سعر كعك فستق علبة 16 قطعة نحو 215 جنيهًا.
  • بلغ سعر كعك مشكلت علبة 16 قطعة نحو 160 جنيهًا.
<strong>أسعار الكعك في عيد الفطر 2025</strong>
أسعار الكعك في عيد الفطر 2025

أسعار الكعك علبة 32 قطعة 

  1. بلغ سعر كعك سادة علبة 32 قطعة نحو 280 جنيهًا.
  2. بلغ سعر كعك عجمية علبة 32 قطعة نحو 280 جنيهًا.
  3. بلغ سعر كعك عين جمل علبة 32 قطعة نحو 365 جنيهًا.
  4. بلغ سعر كعك فستق علبة 32 قطعة نحو 420 جنيهًا.
  5. بلغ سعر كعك ملبن علبة 32 قطعة نحو 280 جنيهًا.
  6. بلغ سعر كعك مشكلت علبة 32 قطعة نحو 310 جنيهات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار كعك العيد أسعار كعك عيد الفطر 2025 سعر كعك العيد سعر كعك عيد الفطر 2025 أسعار الكعك سعر الكعك كعك سادة كعك عجوة الكعك والبسكويت سعر الكعك والبسكويت سعر علبة كعك شهر رمضان عيد الفطر 2025 علبة كعك البسكويت والبيتي فور
ads

الأكثر قراءة

حسين فهمي يكشف سر انفصاله عن ميرفت أمين بعد زواج 12 عاما وتصريح بشأن لقاء سويدان (فيديو)

حجز المتهم بالتعدي جنسيا على طفلة بالشرقية وإجراء تحليل مخدرات له

يصل لـ 420 جنيهًا، أسعار كعك عيد الفطر 2025

10 رسائل تتصدر كلمة السيسي بالأكاديمية العسكرية (فيديو وصور)

محمد صلاح يبحث عن العودة للتسجيل أمام أضعف خط دفاع في الدوري الإنجليزي

موسكو تدعو لوقف إراقة الدماء ومنع تدهور الأوضاع في سوريا

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب ميكروباص على طريق "الفيوم -القاهرة"

سيف الله المسلول، أسرار أعظم عبقرية عسكرية في التاريخ "حروب المرتدين"

منوعات

المزيد

إفطار جماعي في حارة درويش، لقاء إنساني يجمع الغرباء برمضان (صور)

القبض على صبي يحمل سلاحا على متن طائرة في أستراليا

عرض لوحة "الحجاج" في مزاد بموسكو مقابل 1.5 مليون دولار

سقوط حافلة تقل 45 راكبًا من منحدر في البرازيل

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على تحركات أسعار الذهب خلال الأسبوع الأول من مارس

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة

أسعار الذهب اليوم الجمعة (تحديث لحظي)

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، قمة الأهلي والزمالك.. إياب ليفربول ضد باريس سان جيرمان.. عودة ديربي مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا أمر النبي المسلمين بالهجرة إلى الحبشة ولم يهاجر معهم؟ عمرو خالد يكشف السر (فيديو)

هل يشترط التلفظ بالنية يوميا في شهر رمضان وما هي شروطها

أسئلة رمضان، ما ثواب موائد الإفطار ؟ وما أهم آدابها ؟، وزير الأوقاف السابق يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية