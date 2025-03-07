الجمعة 07 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزير الاتصالات يلتقي أعضاء مجلس إدارة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية

وزير الاتصالات خلال
وزير الاتصالات خلال اللقاء، فيتو

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع أعضاء مجلس إدارة شركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية برئاسة الدكتور عادل دانش؛ حيث تم استعراض مؤشرات الأداء ونتائج أعمال الشركة خلال عام 2024.

نسب إشغال المناطق التكنولوجية 

خلال اللقاء، استعرض هاشم منسى الرئيس التنفيذى لشركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية مؤشرات أداء الشركة خلال عام 2024، حيث ارتفعت نسب الإشغال فى المناطق التكنولوجية الأربعة، الواقعة فى مدن برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، وأسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، وبنى سويف الجديدة بمحافظة بنى سويف، والسادات بمحافظة المنوفية لتصل إلى 81% مقارنة بـ 69% فى عام 2023. 

كما بلغت نسبة الإشغال فى مدينة السادات وحدها 71% مقابل 38% فى عام 2023، مشيرا إلى أن المناطق التكنولوجية وفرت 8,121 فرصة عمل مباشرة، مقارنة بـ 6,600 فرصة عمل فى عام 2023 حيث بلغ إجمالي فرص العمل واعداد الطلبة المترددين في جميع المناطق التكنولوجية إلى  13046 شخص مقارنة بـ 11541 شخص فى 2023.

وخلال اللقاء، أشاد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالنمو الملحوظ الذى تشهده المناطق التكنولوجية، مؤكدًا أن هذا التطور يعكس قدرتها على توفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية فى قطاعات متعددة، ولم تعد تقتصر فقط على أنشطة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار.

أشار إلى الدور الحيوى الذى تلعبه المناطق التكنولوجية فى تحقيق مستهدفات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال توطين التكنولوجيا، وزيادة صادرات مصر الرقمية، وتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخلق فرص عمل متميزة للشباب فى مختلف المحافظات.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن المناطق التكنولوجية تستضيف العديد من الأنشطة والبرامج التى تستهدف بناء القدرات الرقمية، ودعم الابتكار، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، واحتضان الشركات الناشئة، إلى جانب تحفيز الاستثمارات فى صناعة الإلكترونيات وتنمية صناعة التعهيد، معربًا عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من النمو خلال الفترة المقبلة.


جدير بالذكر أن شركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية هى شركة مساهمة مصرية، تأسست عام 2016 برأس مال 2.25 مليار جنيه، بهدف نشر المناطق التكنولوجية في جميع أنحاء الدولة لنشر التكنولوجيا وتعزيز صناعة التعهيد فى مختلف محافظات مصر.

ويتكون هيكل المساهمين بالشركة من عدة جهات، تتضمن كل من: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والبريد للاستثمار.

وتضم المناطق التكنولوجية مقرات لعدد من الشركات المحلية والعالمية العاملة فى مجال التعهيد وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الشركات المتخصصة فى تصميم وتصنيع الإلكترونيات، حيث توفر هذه المناطق بيئة مثالية لنمو الأعمال، إلى جانب تقديم حوافز استثمارية ودعم لوجستى ومالي.

نجاح المناطق التكنولوجية 

وزير الاتصالات يلتقي مع مسئولي شركات عالمية لجذب استثمارات جديدة بمجال التعهيد

وزير الاتصالات يبحث مع مسئولي شركات عالمية فرص التعاون والاستثمار في مصر

كما نجحت المناطق التكنولوجية فى جذب العديد من القطاعات الاقتصادية للاستثمار والتواجد داخل المراكز التكنولوجية، حيث تضم منشآت صناعية، وبنوك، بالإضافة إلى مؤسسات تعليمية وجامعات، مما يعزز من مكانتها كمراكز متكاملة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية.

حضر الاجتماع المهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمستشار جوزيف إدوارد المستشار القانوني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتصالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الاتصالات واحات السيليكون

مواد متعلقة

وزير الاتصالات والتحول الرقمي السوداني: مصر تحملت أعباء كبيرة وكثيرة منذ بداية الحرب وحتى الآن

وزير الاتصالات يفتتح قمة التحالف العالمى لأشباه الموصلات للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وزير الاتصالات يناقش مع السفير الفرنسي سبل تعزيز التعاون المشترك

وزير الاتصالات يشهد مراسم توقيع ملاحق تراخيص خدمة الاتصال عبر الواي فاي
ads

الأكثر قراءة

مصدر أمني يكشف حقيقة اختطاف فتاة سوهاج

زغلول صيام يكتب: هو ميدو بقى الحماية لمجلس الزمالك.. ومين الغلطان في مهاترات شوبير والحضري؟!

عمر مرموش يحصد أول جائزة مع مانشستر سيتي

أخبار مصر: بيراميدز يغري زيزو ووالده يوافق بشرط، ثورة جنرلات الأسد تهز سوريا، أذان الفجر بالمنوفية يثير الجدل، تحذير من عاصفة ثلجية

الخارجية الأمريكية: إدارة ترمب أنقذت 38 رهينة من غزة ولن تتوقف

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 7 مارس 2025 (آخر تحديث)

أول رد من حماس على تهديدات الرئيس الأمريكي

لليوم الثاني، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 7 مارس 2025

منوعات

المزيد

عرض لوحة "الحجاج" في مزاد بموسكو مقابل 1.5 مليون دولار

سقوط حافلة تقل 45 راكبًا من منحدر في البرازيل

صراع الكيف الدموي، 22 قتيلا في اشتباكات مسلحة بين عصابات المخدرات بالإكوادور (فيديو)

أقوى صاروخ لدى ماسك، لحظة تحطم "ستارشيب" وتساقط حطامه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

يبدأ بـ 32 جنيها للكيلو، أسعار السكر اليوم الجمعة بالأسواق

أحدث أسعار القصدير اليوم الخميس

سعر النحاس اليوم الخميس 6 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

فئات ممنوعة من صيام رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول، مخاطبته لقتلى بدر من المشركين

الإفتاء ترد على دعوى جواز الفطر للمسلم الغني في رمضان وإطعام مسكين عن كل يوم

ما حكم قراءة القرآن بدون وضوء أثناء الصيام؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية