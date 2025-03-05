الأربعاء 05 مارس 2025
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اقتصاد

وزير الاتصالات يلتقي مع مسئولي شركات عالمية لجذب استثمارات جديدة بمجال التعهيد

د. عمرو طلعت خلال
د. عمرو طلعت خلال اللقاء، فيتو

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من اللقاءات مع مسئولى شركات عالمية؛ تم خلالها تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز مكانة مصر كمركز عالمى فى  صناعة التعهيد واستعراض التسهيلات المقدمة للشركات من خلال  استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد 2022-2026. 

مقومات صناعة التعهيد 

كما تم إبراز المقومات التنافسية التى تحظى بها مصر فى هذه الصناعة وأبرزها البنية التحتية الرقمية المتطورة، وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة حيث جاء ذلك خلال مشاركة د. عمرو طلعت فى المعرض والمؤتمر الدولى للمحمول MWC 2025. 

وشملت هذه اللقاءات؛ عقد لقاء مع ماركو هيرنانسانز نائب الرئيس التنفيذى ورئيس منطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لشركة "سيلز فورس" Salesforce لبحث إمكانية إنشاء مركز للشركة للبحث والتطوير فى مصر.

كما عقد عمرو طلعت اجتماعا مع  الفارو جوسى الرئيس التنفيذى لشركة "سيلفوكس" Celfocus الأوروبية المتخصصة فى خدمات تكامل الأنظمة عالية التقنية؛ تم خلاله دعوة الشركة للاستثمار والتواجد فى مصر وبحث إمكانية إنشاء أكاديمية لها لبناء القدرات الرقمية.

كذلك عقد الدكتور عمرو طلعت لقاء مع الدكتور أحمد مختار الرئيس التنفيذى لشركة "جرى سكايز" Greyskies لبحث خطط الشركة للتوسع فى مصر لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات لعملائها فى الولايات المتحدة.

كما التقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جاكلين شى نائبة رئيس شركة هواوى كلاود العالمية وعدد من قيادات شركة هواوى Huawei ؛ فى مدينة برشلونة بأسبانيا؛ بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون فى مجالات الحوسبة السحابية، واستخدامات الذكاء الاصطناعى، وبناء القدرات الرقمية، ودعم الشركات الناشئة.

كما تناول اللقاء أبرز ما تم إنجازه فى ضوء التعاون القائم بين الشركة والمعهد القومى للاتصالات فى مجال تدريب الشباب بجميع المحافظات فى أحدث المجالات التكنولوجية. وذلك بحضور  لى شى رئيس شركة هواوى لمنطقة شمال وغرب ووسط أفريقيا، وبنجامين هو الرئيس التنفيذى لشركة هواوى مصر، وعدد من قيادات الشركة.

وخلال زيارته لجناح الشركة فى المعرض، اطلع الدكتور عمرو طلعت على أحدث التقنيات والحلول والخدمات المبتكرة التى تقدمها شركة هواوى.

كذلك قام الدكتور عمرو طلعت بزيارة جناح شركة أريكسون Ericsson العالمية حيث اطلع على أحدث ابتكارات الشركة وحلولها الرائدة التى تهدف إلى تسريع تطور الشبكات بطريقة مستدامة، مع التركيز على استخدامات تقنية الجيل الخامس والتكنولوجيات ذات الصلة.

كما عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع باتريك جوهانسون نائب الرئيس الأول ورئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة اريكسون وعدد من قيادات الشركة. حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون فى مجالات بناء القدرات الرقمية، ودعم الابتكار الرقمى والشركات الناشئة. 

مركز إبداع مصر الرقمية 

وزير الاتصالات يبحث مع مسئولي شركات عالمية فرص التعاون والاستثمار في مصر

وزير الاتصالات يشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للمحمول ببرشلونة


وتم مناقشة أبرز ما تم إنجازه فى التعاون القائم بين الوزارة والشركة فى مجال بناء القدرات ودعم الابتكار من خلال معمل إريكسون مصر للذكاء الاصطناعى داخل مركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل.

و حضر اللقاءات ؛ المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس محمود بدوى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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