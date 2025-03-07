الكشف عن موقد حثى يعمل بتقنية بالذكاء الاصطناعي ومزود بكاميرا مدمجة

كشفت إل جي عن عدد من الاجهزة التى تعمل وفقا للذكاء الاصطناعي وذلك خلال معرض KBIS 2025 في لاس فيجاس بأمريكا بهدف تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الأساسية والذكاء الاصطناعي وتستند هذه الاستراتيجية إلى النمو المستمر لسوق الأجهزة المدمجة وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات تلك الأجهزة.

موقد الحث الكهربائي

تشمل المجموعة الجديدة موقد الحث الكهربائي الاحترافي Cook-zone-free بقياس 36 بوصة،والذى يضم كاميرا مدمجة للمراقبة الفورية، وGourmet AI التى تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعى للتحكم الذكي والدقيق في الحرارة.

كما يعد أول موقد بسطح طهي حر تمامًا، مما يتيح للمستخدمين وضع أواني الطهي في أي مكان على السطح ويتسم بنظام حمل حراري متقدم للطهي السريع والمتساوي.

كما تم الكشف عن غسالة أطباق جديدة بالذكاء الاصطناعي تتسم بتصميم متكامل تمامًا مع خزائن المطبخ ذات العمق القياسي حيث تتماشى الغسالة بسلاسة مع الحافة الأمامية للسطح، مما يساعد المستخدمين على الحفاظ على الخطوط الأنيقة وغير المتقطعة في مطابخهم المصممة حسب الطلب.

كما تم الكشف عن نظام SKS Island System وهو مفهوم مطبخ جزيرة متطور يدمج تقنيات الطهي والتهوية بالذكاء الاصطناعي ويتسم هذا النظام بموقد حثي مخفي يندمج مع سطح العمل الخشبي عند عدم الاستخدام، بالإضافة إلى نظام تهوية متطور يعمل بتقنية الستارة الهوائية SKS لإزالة الدخان والبخار كما توفر مساحات تخزين مدمجة قابلة للتخصيص حول نظام التهوية.

وتم خلال المعرض الكشف عن تحديث العلامة التجارية SIGNATURE KITCHEN SUITE واعادة تسميتها إلى SKS حيث اكد ليو جاي-تشول، رئيس شركة إل جى لحلول الأجهزة المنزلية على الالتزام بفلسفة True to Food، لتقديم حلول مطبخ تعزز تجربة العملاء.

وكانت إل جى قد اطلقت مكيف الهواء إل جي المزود بتقنية dual inverter مع القدرة فائقة على تدفئة المنازل خلال فصل الشتاء واستهلاك طاقة أقل بنسبة تصل إلى 68% مقارنة بالدفاية التقليدية عبر تقنية الضاغط العاكس المزدوج،Dual Inverter Compressor، المتقدمة،.

ويضم الجهاز حلول ذكية للتحكم بدرجات الحرارة داخل المنزل مع القدرة على تدفئة المساحات الداخلية بسرعة تفوق السخانات بالأشعة تحت الحمراء بنسبة 94% والدفايات التقليدية بنسبة 90% وذلك مع استهلاك طاقة أقل بكثير.

تقنية المضخة الحرارية

كما تعتمد تقنية المضخة الحرارية المتقدمة على توفير تدفئة سريعة، حيث تصل درجة الحرارة إلى 17 درجة مئوية في أقل من تسع دقائق بينما يضمن تصميم مروحة التدفق المتقاطع، Cross Flow Fan مع فلتر مضاد للحساسية وأيونايزر لتنقية الهواء

حيث اكد بيلي كيم المدير التنفيذى إل جي مصر ان مكيف الهواء إل جي dual inverter حل متكاملا للتحكم بالمناخ المنزلى ويعكس التزام إل جي بتطوير التقنيات الذكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.