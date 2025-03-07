شركات وساطة تتصدر الشركات من حيث قيمة التداول بنهاية الأسبوع

تصدرت 7 شركات وساطة من حيث قيمة التداول (السوق الرئيسي - خارج المقصورة - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) بنهاية الأسبوع.. وجاءت كالتالي:

هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.7 مليار جنيه.

إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة بقيمة تداول بلغت 1.33 مليار جنيه.

سنرجي لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 623 مليون جنيه.

مباشر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 510 مليون جنيه.

ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 459 مليون جنيه.

كايرو كابيتال سكيورتيز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 440 مليون جنيه.

التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 321 مليون جنيه.

تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام تعاملات أمس الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه عند مستوى 2.283 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23% عند مستوى 30947 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% عند مستوى 38618 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.22% عند مستوى 13613 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.19% عند مستوى 8549 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% عند مستوى 11867 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.05% عند مستوى 3296 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.279 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 30876 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 38515 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 13583 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 8533 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 11840 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3298 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الثلاثاء الماضي، جلسة منتصف الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.279 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 30762 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 38449 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 13532 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 8626 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 11934 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 3302 نقطة.

تعاملات جلسة الإثنين

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين الماضي، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.288 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 30988 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 38708 نقاط، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 13630 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 8645 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 11967 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 3304 نقاط.

مواعيد التداول خلال شهر رمضان المعظم

وقررت إدارة البورصة المصرية أن تكون مواعيد جلسة التداول خلال شهر رمضان المعظم كما يلي:

لتكون مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة كالتالي:

- السوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) وجلسة تداول سندات وأذون الخزانة المصرية وجلسة تحويلات شهادات الإيداع الأجنبية مقابل الأسهم المصرية من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 1:30 ظهرًا، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9:30 صباحًا.

- جلسة مزاد سعر الإقفال:

فترة مزاد سعر الاقفال من توقيت 1:15 ظهرًا ولمدة 10 دقائق، على أن يتم غلق جلسة المزاد في وقت متغير (عشوائي) بداية من توقيت 1:23 ظهرًا وحتى توقيت 1:25 ظهرًا.

فترة التعديل من توقيت غلق جلسة المزاد وحتى توقيت 1.25 ظهرًا.

جلسة التداول بسعر الإغلاق من توقيت 1:25 ظهرًا وحتى توقيت 1:30 ظهرًا تمامًا.

- تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9:15 صباحًا إلى الساعة 9:30 صباحًا وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9:30 صباحًا حتى 9:45 صباحًا.

- تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 1.30 ظهرًا إلى الساعة 2 ظهرًا.

- جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الأوامر خارج المقصورة) يومي الاثنين والأربعاء من كل اسبوع من الساعة 11:30 صباحًا إلى الساعة 12 ظهرًا.

- جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من الساعة 9:30 صباحًا إلى الساعة 11 صباحًا.

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