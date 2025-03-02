الأحد 02 مارس 2025
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فتح باب استقبال مقترحات بحثية لإنشاء مركز لسلامة الذكاء الاصطناعي

أكاديمية البحث العلمي،
أكاديمية البحث العلمي، فيتو

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه -اعتبارا من اليوم- تم فتح باب التقدم لاستقبال مقترحات بحثية لإنشاء مركز لسلامة الذكاء الاصطناعي في الأوساط الأكاديمية.

ويأتي ذلك في إطار دور الأكاديمية لتهيئة بيئة مُشجعة على البحث العلمي والابتكار، ومع ضرورة ترسيخ مفاهيم التكنولوجيا المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي لدفع عجلة التنمية المستدامة. 

ودعت الأكاديمية كافة المؤسسات المؤهلة داخل مصر لإنشاء وتشغيل "مركز تميز للذكاء الاصطناعي" المسئول في الأوساط الأكاديمية، ويسعى مركز الذكاء الاصطناعي المسئول في الأوساط الأكاديمية جاهدًا إلى تحقيق استدامة طويلة الأمد من خلال نهج متعدد الجوانب. 

كما تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز البحوث والتعليم والابتكار التي تتسم بالتطور والريادة وذلك في مجال الذكاء الاصطناعي، وسيعمل المركز كمركز رئيسي للتعاون بين التخصصات البينية المختلفة، حيث يجمع بين الباحثين والمعلمين وشركاء الصناعة لمجابهة التحديات الأخلاقية والاجتماعية والتقنية الخاصة بتطوير ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتسم بالعدالة والشفافية والمسئولية والفائدة للمجتمع. 

ويتم التقدم من خلال مقترحات تفصيلية، تقدم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للأكاديمية في موعد أقصاه 1 مايو 2025.

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