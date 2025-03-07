البنك الدولي: يكشف احتياجات لبنان المادية للتعافي ويرصد بالأرقام أبرز الخسائر الناجمة عن الصراع

تضررت العديد من القطاعات في لبنان خلال الفتره من 8 اكتوبر 2023 وحتى 20 ديسمبر 2021 وقدر البنك الدولي احتياجات الدوله اللبنانيه لتعويض الخسائر في هذه الفتره بما يقرب 11 مليار دولار

و يأتي هذا التقدير طبقا لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA) الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024.

القطاع العام والخاص في لبنان

وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري).

في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهًا إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.

وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.

قطاع الإسكان والمرافق

كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضررًا، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار.

كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضررًا، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية

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