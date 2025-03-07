أسعار النفط تستقر اليوم وتتجه لأكبر انخفاض أسبوعي منذ شهور

تسببت حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الأمريكية الجمركية الجديدة في إثارة مخاوف الطلب علي النفط، وفي التوقيت الحالي يستعد كبار منتجي النفط إلى زيادة الإنتاج.

واستقرت أسعار النفط على مستوياتها الجمعة 7 مارس دون تغيير، ولكنها تتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أكتوبر.

وتراجعت وانخفضت أسعار النفط اسبوعيًا بنحو 5% بسبب حالة عدم اليقين الناتجة عن سياسات ترامب الجمركية.

الرسوم الجمركية لترامب

وكان ترامب فرض رسوما بنسبة 25 بالمئة على الواردات من البلدين يوم الثلاثاء، وتحدث عن الإعفاء الخاص بالمكسيك فقط في وقت سابق، لكن التعديل الذي وقعه بعد الظهر شمل كندا أيضا. والدول الثلاث شركاء في اتفاقية التجارة الحرة في أميركا الشمالية.

وردا على ذلك، ستؤجل كندا موجة ثانية مزمعة من الرسوم الجمركية الانتقامية على منتجات أميركية بقيمة 125 مليار دولار كندي حتى الثاني من أبريل، حسبما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلان في منشور على موقع إكس.

ويتجه خام برنت لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من 4 أشهر، فيما يتجه خام غرب تكساس لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في نحو 3 أشهر.

وفي التعاملات اليومية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتًا أو 0.19% إلى 69.59 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 8 سنتات أو 0.08% إلى 66.44 دولار للبرميل

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