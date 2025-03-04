أخبار الحوادث اليوم، إلزام أحمد عز بزيادة نفقة توأم زينة لـ80 ألف جنيه شهريا، تأييد حبس البلوجر هدير عبد الرازق سنة بتهمة التحريض على الفسق، حمو بيكا يستأنف على حكم حبسه سنة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

النقض تُخفف عقوبة شيري هانم وزمردة إلى عامين (مستندات)

في تطور قضائي لافت، أسدلت محكمة النقض الستار على قضية شيري هانم وزمردة، حيث أودعت حيثيات حكمها، وألغت العقوبات المتعلقة باتهام تسهيل الدعارة واعتيادها، مكتفية بعقوبة الحبس لمدة عامين فقط في قضية الفعل الفاضح العلني المخل بالحياء، وذلك بعد قبول الطعن المقدم على الحكم السابق الذي قضى بحبسهما ست سنوات، وخُفف استئنافيًا إلى خمس سنوات مع المراقبة لمدة ثلاث سنوات.

القبض على المتهمين بالاعتداء على شاب في حدائق حلوان بسبب الألعاب النارية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين بالتعدى بالضرب على شاب أثناء مشاجرة معه، لمعاتبتهم على إشعال الألعاب النارية أمام منزله بمنطقة حدائق حلوان.



بمناسبة شهر رمضان، الداخلية تواصل مبادرة مأمورى مراكز وأقسام الشرطة لدعم محدودى الدخل

واصلت وزارة الداخلية، مبادرة (مأمورى مراكز وأقسام الشرطة) لتوزيع المساعدات العينية بالمجان على الأسر الأكثر احتياجًا بعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.



السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بمركز أطسا فى الفيوم

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، في فض مشاجرة بالأسلحة النارية، بين عائلتين بقرية دفنوا بمركز اطسا، قبل حدوث إصابات أو خسائر.



مصرع طفل سقط من الطابق الخامس في المطرية

لقى طفل مصرعه إثر سقوطه من شرفة شقة أسرته بالطابق الخامس بـ منطقة المطرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



الحكم علي كروان مشاكل في تهمة سب وقذف ريهام سعيد غدا

تصدر محكمة مستأنف الاقتصادية، غدا الأربعاء، الحكم على التيك توكر كروان مشاكل، في الاستئناف المقدم منه على حكم حبسه 4 أشهر بتهمة سب الإعلامية ريهام سعيد.



حبس مدير إدارة العلاقات العامة بإحدى الوزارات الخدمية بتهمة الرشوة

أمرت النيابة المختصة بحبس مدير إدارة العلاقات العامة بإحدى الوزارات الخدمية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تقاضيه رشوة مقابل اعتماده لأعمال صيانة سيارات الوزارة لدى مركزين لصيانة سيارات، وحبس مالكى المركزين.



إلزام أحمد عز بزيادة نفقة توأم زينة لـ 80 ألف جنيه شهريا

قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر بإلزام الفنان أحمد عز بزيادة نفقة طفلي الفنانة زينة التوأم إلى 80 ألف جنيه شهريا بعد تقاضيه أجرًا كبيرًا في فيلم ولاد رزق.

تأييد حبس البلوجر هدير عبد الرازق سنة بتهمة التحريض على الفسق

قضت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، برفض الاستئناف المقدم من البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة في اتهامها بنشر فيديوهات فاضحة وقضت بتأييد الحكم السابق.

أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط أبطال فيديو إلقاء أكياس مياه على المواطنين بمدينة نصر

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من جهودها لضبط مجموعة من الأشخاص لقيامهم بإلقاء أكياس مياه، على المواطنين أثناء استقلالهم سيارة ملاكي، فى إحدى الشوارع بمنطقة الحي العاشر في مدينة نصر.



ضبط أكثر من 4 ملايين قطعة ألعاب نارية بالقاهرة والفيوم قبل ترويجها بالأسواق

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الفيوم من ضبط (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بدائرة المركز والاتجار بها.. وبحوزته (قرابة 3 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - مجموعة من أدوات وخامات التصنيع).



حمو بيكا يستأنف على حكم حبسه سنة بتهمة حيازة سلاح أبيض

تقدم مؤدي المهرجانات الشهير حمو بيكا، بطلب استئناف على حكم حبسه سنة وغرامة 500 جنيه، في القضية المتهم فيها بحيازة سلاح أبيض.



عايرته بعدم عمله، حيثيات الحكم على المتهم بقتل زوجته بالطالبية

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها الصادر بإجماع الآراء بمعاقبة نقاش بالإعدام شنقا، بتهمة قتل زوجته لخلافات عائلية.

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