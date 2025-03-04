الثلاثاء 04 مارس 2025
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حوادث

بمناسبة شهر رمضان، الداخلية تواصل مبادرة مأمورى مراكز وأقسام الشرطة لدعم محدودى الدخل

بمناسبة شهر رمضان..
بمناسبة شهر رمضان.. الداخلية تواصل مبادرة "مأمورى مراكز وأقس

واصلت وزارة الداخلية، مبادرة (مأمورى مراكز وأقسام الشرطة) لتوزيع المساعدات العينية بالمجان على الأسر الأكثر احتياجًا بعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.


يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين واستمرارًا للجهود التى تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية لدعم أهالينا.. وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

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