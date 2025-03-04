مصرع طفل سقط من الطابق الخامس في المطرية

لقى طفل مصرعه إثر سقوطه من شرفة شقة أسرته بالطابق الخامس بـ منطقة المطرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



ورجحت التحريات الأولية، أن الطفل اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس أثناء اللهو، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

مصرع طفل بالمطرية

تلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طفل أسفل أحد العقارات السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفل مصاب بكسور ونزيف وكدمات متفرقة بجسده إثر سقوطه من شرفة شقة الأسرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



سقوط طفل من الطابق الخامس بالمطرية

وبسؤال أسرته، قالوا إنه سقط من الطابق الخامس أثناء تواجده بشرفة الشقة، وأنه كان يلهو فى الشرفه اختل توازنه وسقط من الشرفة، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.