السيطرة علي مشاجرة بالأسلحة النارية بمركز أطسا في الفيوم

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، في فض مشاجرة بالأسلحة النارية، بين عائلتين بقرية دفنوا بمركز اطسا، قبل حدوث إصابات أو خسائر.

تفاصيل مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بمركز اطسا

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة اطسا، يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتي " الصعيدي، وصقر"، بقرية دفنوا بدائرة المركز، بسبب خلافات الجيرة، وانتقلت الأجهزة الأمنية، الي موقع البلاغ ، وتم السيطرة علي طرفي المشاحرة، وفرض كردون أمني حول منازلهم، قبل أن تقع إصابات بين الطرفين، وتم القبض علي طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة.

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة اطسا، وأحيل الي النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة التحفظ علي أطراف المشاجرة، وتحريز الأسلحة المضبوطة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق

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