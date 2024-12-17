نظر أولى جلسات دعوى الفنانة زينة ضد أحمد عز تطالبه بزيادة نفقات أولاده

تنظر بعد قليل محكمة الأسرة بمدينة نصر أولى جلسات الدعوى التي أقامتها الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز تطالبه بزيادة نفقة طفليها شهريًّا، بعد تقاضيه أجرًا كبيرًا في فيلم ولاد رزق.



إلزام الفنان أحمد عز بدفع مليون جنيه مصروفات دراسية لتوأم زينة

كانت محكمة أسرة مدينة نصر، أصدرت سابقًا حكمًا بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 23 ألفا و304 جنيهات إسترليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه مصري، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لتوأم الفنانة زينة عز الدين وزين الدين.



كانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم معتز الدكر، دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر عز في فيلم الممر وأبو عمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم بها.

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