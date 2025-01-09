الخميس 09 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قرار قضائي بشأن استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

قررت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، حجز الاستئناف المقدم من البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة في اتهامها بنشر فيديوهات فاضحة لجلسة 4 فبراير المقبل للحكم.

 

ووجهت النيابة للبلوجر هدير عبد الرازق عدة اتهامات كالتالي: 

- نشرت بقصد العرض صور خادشة للحياء العام، بأن بثت عبر حساباتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، إنستجرام، يوتيوب وتيك توك صورًا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها علي نحو يخدش الحياء العام على النحو المبين بالتحقيقات.

- ارتكبت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيجاءتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المار ذكرها، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

 

- أعلنت من خلال حساباتها الشخصية المشار إليها بالاتهام الأول دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور بأن نشرت صور ومقاطع مرئية مخلة بالآداب علي النحو المبين بالتحقيقات.

- اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن نشرت من خلال صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، انستجرام، يوتيوب وتيك توك مقاطع مرئية وصور شخصية تتضمن تعديا علي تلك المبادئ والقيم مبينة من خلالها مفاتنها في ظل عبارات وتلميحات جنسية، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

 

- أنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية محل الاتهامات السابقة علي مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، انستجرام، يوتيوب وتيك توك في تسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات.

وكانت النيابة العامة أحالت البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين من التحريات والفحص أن مقاطع الفيديو التي بثتها البلوجر هدير عبد الرازق تتضمن محتوى عن الملابس النسائية الداخلية وتظهر بها مفاتن جسدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البلوجر هدير عبد الرازق القبض على البلوجر هدير عبد الرازق زوج هدير عبد الرازق اتهامات لـ هدير عبد الرازق محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق هدير عبد الرازق

مواد متعلقة

حبس هدير عبد الرازق سنة بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء

يوم ساخن جدا بساحات القضاء.. إسدال الستار على قضية مقتل جواهراجي بولاق أبوالعلا.. هدير عبد الرازق أمام الاقتصادية بتهمة بث فيديوهات خادشة.. ومحاكمة بلوجر شهير في دهس مواطن بالتجمع

بعد حلقة هدير عبد الرازق، «الأعلى للإعلام» يقرر وقف برنامج ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تعتذر عن حلقة هدير عبد الرازق بعد تحويلها للتحقيق: كان قصدي خير
ads

الأكثر قراءة

"علقة ساخنة" لناشئ الزمالك من عامل غرفة الملابس لتقليده احتفال إمام عاشور

حرائق لوس أنجلوس المرعبة تتصدر التريند، والنشطاء: ترامب هدد الشرق الأوسط بالجحيم فأصابته اللعنة

تعطل مفاوضات مانشستر سيتي لضم عمر مرموش

الكهرباء تكشف أسباب ارتفاع فواتير الاستهلاك لشهري ديسمبر ويناير

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة وكبار رجال الدولة

قرار قضائي بشأن استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم

الموتور سقط في الترعة، 20 صورة ترصد رفع سيارة من أعلى معدية عثمان بشبرا الخيمة

منوعات

المزيد

إصابة مواطن تركي بطلق ناري لسبب غريب

عالم فلك روسي: لا دور لثاني أكسيد الكربون في ظاهرة الاحتباس الحراري

توقعات الأبراج اليوم الخميس 9 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

الصين تطلق أول قمر صناعي خلال 2025

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 9-1-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق اليوم الخميس 9-1-2025

سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم الخميس 9 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

بديل الثانوية العامة.. مواد الصف الثاني الثانوي وفقًا لنظام البكالوريا المصرية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل رأى رسول الله جبريل على هيئته؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقته بالتبذير والإسراف في الإنفاق

ما حكم تنظيم عمليات جمع الدم وتخزينه؟ وما ضوابط ذلك؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية