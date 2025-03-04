الثلاثاء 04 مارس 2025
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حوادث

حمو بيكا يستأنف على حكم حبسه سنة بتهمة حيازة سلاح أبيض

حمو بيكا، فيتو
حمو بيكا، فيتو

تقدم مؤدي المهرجانات الشهير حمو بيكا، بطلب استئناف على حكم حبسه سنة وغرامة 500 جنيه، في القضية المتهم فيها بحيازة سلاح أبيض.

وقضت محكمة قصر النيل، السبت الماضي، بحبس حمو بيكا لمدة عام وتغريمه 500 جنيه، في هذه القضية.

 

محاكمة مطرب المهرجانات حمو بيكا

 وكانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار عمرو عوض أمرت سابقًا، بإخلاء سبيل حمو بيكا في قضية حيازة سلاح أبيض.

وكان رجال المباحث تمكنوا من القبض على حمو بيكا بمنطقة الزمالك لتهربه من أحكام قضائية، وحرروا محضرًا بالواقعة في قسم شرطة قصر النيل تنفيذًا للأحكام، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

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بعد قليل، الحكم على حمو بيكا بتهمة حيازة سلاح أبيض

غدً، الحكم على حمو بيكا بتهمة حيازة سلاح أبيض
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