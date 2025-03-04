الثلاثاء 04 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الحكم علي كروان مشاكل في تهمة سب وقذف ريهام سعيد غدا

كروان مشاكل
كروان مشاكل

تصدر محكمة مستأنف الاقتصادية، غدا الأربعاء، الحكم علي التيك توكر كروان مشاكل، في الاستئناف المقدم منه على حكم حبسه 4 أشهر بتهمة سب الإعلامية ريهام سعيد.

 

استئناف كروان مشاكل

وكان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغًا من الاعلامية ريهام سعيد تتهم فيه التيك توكر كروان مشاكل بالسب والقذف.

 

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل إقامة كروان مشاكل، وتم القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استئناف كروان مشاكل كروان مشاكل التيك توكر كروان مشاكل الإعلامية ريهام سعيد ريهام سعيد

مواد متعلقة

19 مارس النطق بالحكم على كروان مشاكل في "سب وقذف ليلى الشبح"

تأييد حبس كروان مشاكل في قضيتين 4 أشهر
ads

الأكثر قراءة

قادة السعودية وتونس والجزائر والكويت وسلطنة عمان أبرز الغائبين، قائمة المشاركين في القمة العربية الطارئة

مجلس تحرير "فيتو" يقرر بالإجماع الامتناع عن تغطية برنامج رامز جلال

شاهد الصور التذكارية، السيسي يستقبل قادة وضيوف القمة العربية غير العادية

4 حراس مرمى في قائمة منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون

محمد رمضان يفاجئ طفل صينية الفول بهدية ثمينة (فيديو)

24 لاعبا في قائمة منتخب مصر استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون

نص كلمة السيسي التاريخية في القمة العربية الطارئة لنصرة فلسطين

قمة فلسطين، رسالة الرئيس السيسي لدونالد ترامب

منوعات

المزيد

الصحافة البريطانية تهاجم ميجان ماركل بعد إطلاق برنامجها

مصرع شخص وإصابة آخرين جراء فيضانات في إسبانيا

حقيقة تحول بشار الأسد لموديل وظهوره في إعلان جديد للشيكولاته (فيديو)

نجم Home Alone: بكيت عندما فاز أخي بالأوسكار

المزيد

خدمات

المزيد

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

550 جنيهًا للأحمر، تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

بـ 32 جنيهًا اشتري كيلو السكر اليوم الثلاثاء 4 مارس

المزيد

انفوجراف

6 أفعال يجرمها قانون حماية الملكية الفكرية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يمكن تحقيق التوازن بين أداء العبادة وحق العمل في رمضان ؟ وزير الأوقاف السابق يوضح

عمرو خالد: يوضح ثلاثية الحماية من خداع النفس والصراع الداخلي (فيديو)

تلاوة رائعة للقارئ الشيخ أحمد مكي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية