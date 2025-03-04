الحكم علي كروان مشاكل في تهمة سب وقذف ريهام سعيد غدا

تصدر محكمة مستأنف الاقتصادية، غدا الأربعاء، الحكم علي التيك توكر كروان مشاكل، في الاستئناف المقدم منه على حكم حبسه 4 أشهر بتهمة سب الإعلامية ريهام سعيد.

استئناف كروان مشاكل

وكان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغًا من الاعلامية ريهام سعيد تتهم فيه التيك توكر كروان مشاكل بالسب والقذف.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل إقامة كروان مشاكل، وتم القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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