أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط أبطال فيديو إلقاء أكياس مياه على المواطنين بمدينة نصر

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من جهودها لضبط مجموعة من الأشخاص لقيامهم بإلقاء أكياس مياه، على المواطنين أثناء استقلالهم سيارة ملاكي، فى إحدى الشوارع بمنطقة الحي العاشر في مدينة نصر.

فيديو إلقاء أكياس المياه على المواطنين بمدينة نصر

وكانت مديرية أمن القاهرة رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يرصد قيام مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة ملاكي بإلقاء أكياس مملوءة بالمياه على المواطنين في مشهد أثار غضب الجميع.

وكانت حالة من الاستياء إصابة الأهلي بمنطقة الحي العاشر بمدينة نصر بسبب قيام مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة ملاكي بإلقاء أكياس مملوءة بالماء على المواطنين.

وتمكن رجال المباحث من تحديد السيارة وقائدها وجاري ضبط قائد السيارة وآخرين.

وتكثف الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة جهودها لضبط مرتكبي الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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