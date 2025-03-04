الثلاثاء 04 مارس 2025
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حوادث

القبض على المتهمين بالاعتداء على شاب في حدائق حلوان بسبب الألعاب النارية

ضبط متهمين، فيتو
ضبط متهمين، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين بالتعدى بالضرب على شاب أثناء مشاجرة معه، لمعاتبتهم على إشعال الألعاب النارية أمام منزله بمنطقة حدائق حلوان
 

إصابة شاب فى مشاجرة بحدائق حلوان

تلقي قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، إشارة من المستشفى العام تفيد باستقبال شاب في العقد الثاني من العمر، مصابا بجروح خطيرة وتم تقديم العلاج اللازم له، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبإجراء التحريات تبين نشوب كلامية بين المجني عليه وآخرين بمنطقة حدائق حلوان بسبب خلافات على قيامهم بإشعال الصواريخ والألعاب النارية ومعاتبته لهم بسبب تسببها في ذعر للجيران.

 

وأضافت التحريات، إن المشادة الكلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها المتهمون على المجني عليه بالضرب مما أسفر عن إصابته.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهم.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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