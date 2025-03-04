الاحتلال يعلن مقتل قيادي بارز في حزب الله جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مقتل خضر هاشم، القيادي في قوة الرضوان التابعة لحزب الله، وذلك خلال هجوم جوي استهدف بلدة قانا جنوبي لبنان.

الاحتلال يغتال هاشم خضر القيادي فى حزب الله

وحسب القناة 12 العبرية، يعد خضر هاشم أكبر قيادي في حزب الله يتم اغتياله منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار، ما يشير إلى تصاعد التوتر بين الطرفين.



نقلت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية، عن مسؤولين إسرائيليين زعمهم، أحداث الأشهر الـ17 الأخيرة تقتضي تبني استراتيجية جديدة لإدارة المخاطر.

أكثر المخاوف الإسرائيلية إلحاحا تتعلق بغزة

وتابعوا، أن إسرائيل ستتصرف بناء على قدرات أعدائها لا على تقييمات استخباراتها، وأن أكثر المخاوف الإسرائيلية إلحاحا تتعلق بغزة.

وزعم المسؤولون الإسرائيليون، إذا استمرت حماس برفض تعديل شروط الاتفاق سنشن هجوما جديدا على غزة.

الهجوم الجديد على غزة يمهد الطريق لتنفيذ خطة ترامب

وأشاروا إلى أن الهجوم الجديد على غزة، قد يمهد الطريق لتنفيذ خطة ترامب.

من جهته قال عبد اللطيف جمال الرئيس العراقي: المنطقة تواجه ظروفا إنسانية وأمنية معقدة، ونحن أمام محاولات للقضاء على القضية الفلسطينية.

فيما أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أمله أن تستمر جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته من أجل استدامة وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل، مشددا على أن اتفاقية السلام تلزم كل طرف احترام الحدود.

ملامح الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة

وقال الرئيس السيسي الرئيس السيسي خلال كلمته بالقمة العربية الطارئة في القاهرة عن ملامح الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، مبينا أن هذه الخطة تحفظ للشعب الفلسطيني حقه بإقامة الدولة

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