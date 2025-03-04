الثلاثاء 04 مارس 2025
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خارج الحدود

ملك الأردن: نرفض تماما تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه

ملك الأردن، فيتو
ملك الأردن، فيتو

أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني: نرفض تماما تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وندعم جهود السلطة الفلسطينية لإدارة الشئون في قطاع غزة.

وأضاف خلال كلمته بالقمة العربية الغير عادية التي تستضيفها مصر:  ندعو لوقف الأعمال العدائية في الضفة الغربية  


وشدد ملك الأردن على أن حل الدولتين هو السلبي لإقرار الأمن والاستقرار بالمنطقة.

واختتم: ندعم صمود أشقائنا الفلسطينيين، ونعلن استمرارانا في تقديم المساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة، ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
 

 

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ملك الأردن عبد الله الثاني تهجير الشعب الفلسطيني قطاع غزة الضفة الغربية

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