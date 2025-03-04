ملك الأردن: نرفض تماما تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه

أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني: نرفض تماما تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وندعم جهود السلطة الفلسطينية لإدارة الشئون في قطاع غزة.

وأضاف خلال كلمته بالقمة العربية الغير عادية التي تستضيفها مصر: ندعو لوقف الأعمال العدائية في الضفة الغربية



وشدد ملك الأردن على أن حل الدولتين هو السلبي لإقرار الأمن والاستقرار بالمنطقة.

واختتم: ندعم صمود أشقائنا الفلسطينيين، ونعلن استمرارانا في تقديم المساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة، ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



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