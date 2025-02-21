الرئيس الفلسطيني يعلن عن خطة شاملة لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع مصر

أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الجمعة، عن إعداد خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة بالتعاون مع مصر، تهدف إلى إعادة بناء ما دمرته الحرب دون تهجير سكان القطاع.

خطة إعمار غزة

و تأتي هذه الخطوة في إطار الرؤية الفلسطينية التي سيقدمها الرئيس عباس خلال القمة العربية الطارئة المقرر عقدها في القاهرة في 4 مارس المقبل، والتي ستركز على القضية الفلسطينية وقطاع غزة بشكل خاص.

وتتضمن الخطة الفلسطينية إعداد الحكومة لخطة تعافٍ وإعادة إعمار للقطاع، بالتشاور والتعاون مع مصر والمنظمات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. سيتم تقديم هذه الخطة إلى القمة العربية لإقرارها.

القمة العربية في القاهرة

كما تعمل الرئاسة الفلسطينية مع مصر والأمم المتحدة على عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في أقرب وقت ممكن، داعية الدول والمنظمات الدولية للمشاركة الفعّالة وتقديم مساهماتها في إطار صندوق ائتماني دولي بالتعاون مع البنك الدولي.

ويأتي هذا الإعلان في سياق الجهود العربية لمواجهة خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي تقترح إخلاء قطاع غزة من سكانه وتحويله إلى مركز سياحي دولي تحت السيطرة الأمريكية.

وقد أثارت هذه الخطة رفضًا واسعًا من الدول العربية والمجتمع الدولي، حيث أكد القادة العرب، بما في ذلك مصر والأردن والسعودية، على ضرورة إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانه.

من المتوقع أن يتم مناقشة الخطة العربية البديلة خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة، بهدف التوصل إلى توافق حول إعادة إعمار القطاع وضمان استقرار سكانه.

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