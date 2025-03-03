الإثنين 03 مارس 2025
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خارج الحدود

نتنياهو يزعم: تفجيرات البيجر أدت إلى إسقاط نظام الأسد

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تفجيرات أجهزة النداء الآلي "البيجر" بعناصر حزب الله في لبنان وسوريا شكلت انعطافة في المعركة.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قال نتنياهو في جلسة الكنيست الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين إن "توقيت عملية البيجر في لبنان كان مثاليا.. أدت في نهاية المطاف إلى إسقاط نظام الأسد"، وذلك وفق تعبيره.

 

تفجيرات أجهزة البيجر في لبنان

والإسبوع الماضي، قال رئيس الموساد في دولة الاحتلال الإسرائيلي، إن عملية البيجر نقطة تحول في الحرب مع حزب الله.

وبحسب شبكة «العربية»، أضاف رئيس الموساد: "عملية البيجر حطمت روح معنويات حزب الله".

وتسببت انفجارات البيحر في إصابات مروعة، من بتر أطراف وثقوب في المعدة إلى حالات عمى.

وأسفرت الهجمات عن مقتل 30 شخصًا، بينهم طفلان، وإصابة حوالي 3000 آخرين.

وأوضحت مصادر أمنية في لبنان آنذاك أن هدف العملية لم يكن القتل المباشر، بل إحداث خسائر دائمة ترهق حزب الله ماديًّا ومعنويًّا. وقال مصدر مطلع “الإصابات كانت أكثر فاعلية من القتل، حيث تتطلب رعاية طبية وجهدًا إضافيًّا، وتترك أثرًا نفسيًّا دائمًا”.

 

اغتيال حسن نصر الله

وبعد يومين من الهجوم، ألقى زعيم حزب الله حسن نصر الله خطابًا بدا فيه منهزمًا. وأكدت مصادر استخبارية أن الخطاب عكس انهيارًا واضحًا في معنوياته ومعنويات مقاتليه، واصفة اللحظة بأنها “نقطة تحوّل في الحرب”.

وعقب عملية تفجير البيجر، شنت القوات الجوية الإسرائيلية هجمات مكثفة على أهداف في مختلف أنحاء لبنان؛ مما أدى إلى مقتل أكثر من 1000 شخص، بينهم مدنيون. وفي 27 سبتمبر الماضى، نفذت إسرائيل ضربة كبرى استهدفت مخبأ نصر الله؛ مما أسفر عن استشهاده.

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البيجر حزب الله لبنان سوريا رئيس وزراء الاحتلال عملية البيجر نظام الاسد

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