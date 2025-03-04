الثلاثاء 04 مارس 2025
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خارج الحدود

الاتحاد الأوروبي يعلن من القمة العربية موقفه من دعم خطة إعادة إعمار غزة

الاتحاد الأوروبي،
الاتحاد الأوروبي، فيتو

قال رئيس المجلس الأوروبي: نلتزم بدعم جهود الدول العربية لإحلال السلام في المنطقة ونسعى لإعطاء بارقة أمل للفلسطينيين لإنهاء معاناتهم

 

وأضاف خلال كلمته بالقمة العربية غير العادية التي تستضيفها مصر: أن الاتحاد الأوروبي يرفض وبشدة أي محاولة لتغيير الطابع الديموغرافي القائم في قطاع غزة، أو في أي منطقة بالعالم.
 

وتابع: نؤيد أجندة الإصلاح الخاصة بالسلطة الفلسطينية، وسيدعم ذلك في عملية الحكم في قطاع غزة.


وأكد: نثمن جهود مصر وقطر للتوصل إلي اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونؤكد على دعم الاتحاد الأوروبي لخطة إعادة الإعمار في قطاع غزة
 

وأختتم: سنستمر في تقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وكذا دعم وكالة الأونروا 
 

 

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