الاتحاد الأوروبي يعلن من القمة العربية موقفه من دعم خطة إعادة إعمار غزة

قال رئيس المجلس الأوروبي: نلتزم بدعم جهود الدول العربية لإحلال السلام في المنطقة ونسعى لإعطاء بارقة أمل للفلسطينيين لإنهاء معاناتهم

وأضاف خلال كلمته بالقمة العربية غير العادية التي تستضيفها مصر: أن الاتحاد الأوروبي يرفض وبشدة أي محاولة لتغيير الطابع الديموغرافي القائم في قطاع غزة، أو في أي منطقة بالعالم.



وتابع: نؤيد أجندة الإصلاح الخاصة بالسلطة الفلسطينية، وسيدعم ذلك في عملية الحكم في قطاع غزة.



وأكد: نثمن جهود مصر وقطر للتوصل إلي اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونؤكد على دعم الاتحاد الأوروبي لخطة إعادة الإعمار في قطاع غزة



وأختتم: سنستمر في تقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وكذا دعم وكالة الأونروا



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