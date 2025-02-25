35 قياديًّا بينهم نصر الله وصفي الدين، حزب الله ينشر صور وأسماء ضحاياه في مواجهة الاحتلال

نشر "حزب الله" اللبناني، صور وأسماء قيادات الحزب الذين اغتالهم الاحتلال الإسرائيلي، ومن بينهم الأمينان العامان السابقان للحزب حسن نصر الله وهاشم صفي الدين.

أسماء 35 من القيادات البارزة

وتضمنت الصورة التي نشرها الإعلام الحربي التابع للحزب 35 من القيادات البارزة، بينهم أيضا عبد المنعم كركي، فؤاد شكر، إبراهيم عقيل، نبيل قاووق، حسن طويل.

مراسم تشييع جنازة حسن نصر الله وهاشم صفي الدين

وأجريت مراسم تشييع جنازة الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وهاشم صفي الدين، الأحد الماضي، في المدينة الرياضية بالعاصمة اللبنانية بيروت، بحضور وفد إيراني عالي المستوى.

يذكر أنه في 27 سبتمبر 2024، قُتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.

جثمان نصر الله لم تكن به جروح مباشرة

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن عملية الاغتيال، فيما أكد "حزب الله"، في بيان رسمي، مقتل نصر الله.

وبحسب مصادر، فإن جثمان نصر الله، لم تكن به جروح مباشرة، ويُعتقد أن سبب الوفاة هو صدمة حادة ناجمة عن قوة الانفجار.

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